Apresentado há alguns dias, o iOS 16.5 trouxe um lote alargado de novidades para o sistema do iPhone. Como é normal, espera-se uma grande adesão dos utilizadores a esta nova versão. Agora, e sem ser esperado, começam a surgir queixas de problemas com a duração da bateria com esta versão.

Não se conhece ainda a razão para esta situação, mas a verdade é que as queixas parecem estar a aumentar. Os utilizadores reportam problemas com a duração da bateria do iPhone, algo que não acontecia antes da versão 16.5 do iOS ser instalada.

A redução da vida útil da bateria parece ser significativa e os equipamentos passaram a aguentar apenas algumas horas com uma carga normal. Inicialmente pensava-se que poderia ser a normal adaptação do sistema após a instalação, mas aparentemente a questão de poderá ser outra.

Hello @Apple @AppleSupport is there any update regarding the iOS 16.5 fix, it’s draining the device battery. — Ikram Rahim (@ikramr) May 26, 2023

Com os relatos a surgirem diretamente no Twitter, a Apple rapidamente tratou de reconhecer o problema e indicar que irá investigar a situação. Também como é normal, pedir para que fosse fornecida mais informação sobre o problema para o poderem resolver como esperado.

A própria Apple recomendou algumas dicas para que o problema possa ser resolvido. Estes são já o padrão para a maioria das situações e passam por reiniciar o equipamento e atualizar as apps presentes no iPhone. Além disso, devem desativar os recursos presentes e que não estão a ser usados.

We’d like to take a closer look into this with you. Meet us in DM and let us know how long ago you updated and we’ll continue troubleshooting from there. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) May 26, 2023

Apesar de não haver ainda uma situação identificada, há algumas ideias que parecem poder vir a ser exploradas associadas a esta questão. Há quem defenda que o problema de bateria do iPhone e do iOS 16.5 possa estar associado a vários processos que estão a ser lançados e que ficam a consumir este recurso. Além disso, há ainda a adição de novos recursos e também algum bug.

Caso se confirme esta situação, a Apple deverá resolver o problema do iOS 16.5 rapidamente. A questão da bateria é sensível para os utilizadores do iPhone e como tal deverá ser tratada com a máxima atenção por parte da empresa.