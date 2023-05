Ao contrário de outras marcas automóvel, a Tesla não espera por momentos específicos para apresentar as suas novidades. É de tal forma diferente que muitas vezes nem as anuncia ao público e aos consumidores. Isso está agora a ser visto com o Model Y, que tem como novidade o Hardware 4.0.

Todos os novos modelos ou alterações das grandes marcas sã por norma anunciadas de forma oficial ao mercado. Apesar de não ser algo instituído, acontece de forma natural e todos os fabricantes seguem esta linha de publicidade e destaque natural.

A Tesla quer romper com estes paradigmas e por isso muda as regras do mercado. A prova isso está o novo Hardware 4.0, que parece estar a começar a ser entregue aos novos clientes, que passaram a ter acesso a várias novidades que depois podem ser úteis para o condutor.

Exciting news! Model Y are now shipping with Hardware 4! I just went to the delivery lot to see and found a couple. Here are some photos I just got of the cameras on a brand new red Performance Y and AWD Model Y. The lot is filled with new cars awaiting delivery! @elonmusk #Tesla pic.twitter.com/m4Xyga0tN5 — Zack (@BLKMDL3) May 25, 2023

Desta vez é o novo Model Y que está a receber este novo hardware e a preparar-se para que este modelo possa evoluir. Várias unidades foram já encontradas em parque com este novo hardware, misturadas com outras que tinham ainda a versão anterior de hardware.

O hardware 4.0 é o mais recente conjunto de sensores do Autopilot e de piloto automático da Tesla. Do pacote faz ainda parte um novo computador para condução autónoma. Este novo hardware, que inclui um novo radar e novas câmaras em todo o veículo, já foi aplicado nos Model S e Model X.

Yeah, the best way to differentiate HW3 from HW4 is the side repeaters.

HW4 has a larger exposed glass element, larger housing directly around the lens, red glare from a coating on an interior lens elements, & a shorter light above the lens.

HW4 HW3 pic.twitter.com/7mROrabno0 — The Kilowatts (@klwtts) May 26, 2023

Curiosamente, e apesar de já ser entregue em carros novos, a Tesla ainda não anunciou oficialmente o hardware. Elon Musk revelou que estava prestes a chegar, mas a Tesla não revelou os necessários detalhes. Provavelmente não quer causar problemas nas vendas dos modelos que ainda não o possuem.

Com a chegada ao Model Y, fica apenas sem acesso a este novo pacote o Model 3, que deve ter novidades em breve, quando a sua nova versão for revelada. Espera-se também que o hardware 4.0 permita que a Tesla melhore o desempenho dos seus carros ao longo do tempo.