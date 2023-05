E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de vários lançamentos AIoT no ecossistema da Xiaomi, de novidades na WWDC 2023, de vários avanços na ciência, e muito mais.

A Xiaomi está em constante melhoria e a criar soluções com os seus produtos. Esses acabam por chegar ao mercado e beneficiam os consumidores. Hoje vem mostrar todas as novidades na área do AIoT, num evento onde o Pplware está presente. Conheça já todas as novidades.

A tecnologia não para e, a cada dia, são apresentadas novas soluções para facilitar o nosso quotidiano. Em Pequim, o acesso ao metro já não carece de um cartão, nem tão pouco de uma app. Os passageiros têm a entrada na palma da mão. Literalmente.

Os investigadores desenvolveram uma tecnologia alimentada a energia solar capaz de transformar o dióxido de carbono e a água em combustíveis líquidos diretamente utilizáveis nos motores dos automóveis. Esta descoberta poderá significar energia infinita, limpa e muito barata. Será viável?

O grande evento anual da Apple dedicado aos programadores já tem data oficial marcada para 5 a 9 de junho. As novas versões do iOS e macOS serão certamente os alvos de grande atenção, mas também poderão haver novidades importantes ao nível da realidade aumentada e virtual. O WWDC23 já tem programação definida.

A Cubot está a anunciar o lançamento de um novo smartphone que promete oferecer uma "experiência extraordinária". O novo Cubot X70 chega em junho.

Nos últimos anos têm aumentado as missões ao espaço. Além dos sistemas de transporte, também se evoluem as comunicações com o objetivo de transferir a maior quantidade de dados no menor tempo. A NASA conseguiu recentemente transferir dados entre o espaço e a Terra a 200 Gbps.

Depois de 12 anos sem andar devido a um acidente de bicicleta que afetou a medula espinhal, um homem holandês está a recuperar os movimentos e já é capaz de andar, graças a um dispositivo que cria ligação direta entre o cérebro e a medula.

Os mini PCs surgem para tornar os escritórios mais minimalistas ou, por exemplo, para trazer alguma mobilidade dentro de casa ou empresa. A Chuwi está a preparar o lançamento do seu novo Chuwi LarkBox X de 2023, que deverá chegar com um preço a rondar os 200 €.

Em março deste ano, o pedido de testes em humanos do protótipo de interface cérebro-computador Link da Neuralink tinha sido rejeitado pela FDA. Agora, depois de feita nova reavaliação, a Neuralink de Elon Musk pode avançar com os testes de chips cerebrais em humanos.

Com a humanidade a aumentar o consumo de recursos de várias ordens, a energia está na base das necessidades, até para fornecimento dos alimentos. Contudo, é imperativo que nas próximas décadas o mundo tenha disponíveis outras fontes de produção de eletricidade. O ar poderá ser aquela que ninguém estaria à espera. Sim, os cientistas descobriram como retirar energia limpa do ar.

O segundo maior planeta do nosso Sistema Solar é, desde que aprendemos sobre ele, o mais fácil de identificar, pelos seus diferenciadores anéis. Infelizmente, uma nova análise concluiu que estes poderão estar a desaparecer...