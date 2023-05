A Xiaomi está em constante melhoria e a criar soluções com os seus produtos. Esses acabam por chegar ao mercado e beneficiam os consumidores. Hoje vem mostrar todas as novidades na área do AIoT, num evento onde o Pplware está presente. Conheça já todas as novidades.

Por ocasião do evento europeu de lançamento de novos produtos, 'Discover Xiaomi 2023', realizado hoje em Milão, a empresa anunciou novos equipamentos AIoT para melhorar a experiência inteligente dentro e fora de casa. Entre as novidades apresentadas estão quatro novos aspiradores, Xiaomi Robot Vacuum E12, S10+, S12 e X10; Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, que expandem a gama de produtos dedicados à mobilidade inteligente; e Xiaomi Pad 6, o tablet tudo-em-um, poderoso e versátil ideal para trabalho e lazer.

A Xiaomi apresenta quatro novos produtos para os mercados europeus, para atender a todas estas necessidades, não apenas em termos de eficiência, como também de preço. Desde dispositivos de entrada de gama até dispositivos premium, para oferecer aos utilizadores a escolha mais ampla possível.

Novos Xiaomi Robot Vacuum: cada vez mais inteligente, cada vez mais fácil

O Xiaomi Robot Vacuum X10, o mais recente na linha de aspiradores robot da Xiaomi, foi projetado para simplificar a limpeza, garantindo ao mesmo tempo um desempenho de topo. Equipado com uma bateria de 5200mAh, proporciona 180 minutos1 de autonomia com uma única carga na potência máxima de sucção.

Combinado com a sua base inteligente, este dispositivo de limpeza versátil está preparado para limpar todos os tipos de pisos, graças a uma potência de sucção de 4.000Pa. É um aliado perfeito para uma limpeza completa da casa, permitindo aos utilizadores desfrutar de algum tempo livre após um longo dia de trabalho.

O Xiaomi Robot Vacuum S10+ e o Xiaomi Robot Vacuum S12 expandem a série S e, como todos os produtos da série S e X, estão equipados com tecnologia LDS para planeamento de um percurso de limpeza eficiente, independentemente do tamanho e disposição da casa.

Para aqueles que procuram um produto com um design ultrafino, mas sem sacrificar a alta potência de sucção, há o Xiaomi Robot Vacuum E12, que permite um acesso fácil mesmo debaixo do sofá ou da cama.

Campanha de lançamento dos novos aspiradores robot Xiaomi

De 22 a 28 de maio as mais recentes novidades da Xiaomi nos robots de aspiração vão ter um preço promocional de lançamento. Os modelos abaixo já estão disponíveis no mercado português:

Xiaomi Robot Vacuum E12 (PVPR: 229,99€). Preço de campanha: 199,99€

Xiaomi Robot Vacuum S12 (PVPR: 319,99€). Preço de campanha: 289,99€

Xiaomi Robot Vacuum S10+ (PVPR: 499,99€). Preço de campanha: 449,99€

Xiaomi Robot Vacuum X10 (PVPR: 549,99€). Preço de campanha: 499,99€

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite: Conforto garantido em todos os passeios

A linha Xiaomi Electric Scooter 4 aumenta a sua oferta com dois novos modelos: Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite. Equipadas, respetivamente, com um motor de 600W e 300W capazes de atingir uma velocidade máxima de 20 km/h2.

Com uma capacidade de 7.650mAh, a Xiaomi Electric Scooter 4 pode percorrer distâncias de até 35 km com uma única carga, capaz de superar facilmente inclinações de até 16%. A capacidade da versão 4 Lite é de 5.200mAh, proporcionando uma autonomia de 20 km.

O travão de tambor na roda traseira do Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, juntamente com o sistema E-ABS na roda dianteira, reduzem a distância de travagem, garantindo assim uma maior segurança. A Xiaomi Electric Scooter 4, por outro lado, possui um travão de disco de dupla ação melhorado na roda traseira para uma eficiência de controlo otimizada, juntamente com o sistema E-ABS na roda dianteira, a distância de travagem será muito menor.

Ambos os produtos podem ser ligados à aplicação Xiaomi Home via Bluetooth para verificar a velocidade e o nível de carga em tempo real, atualizar o firmware e monitorizar dados de condução.

Tanto a Xiaomi Electric Scooter 4 (PVPR: 519,99€) como a Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (PVPR: 419,99€) vão estar disponíveis em Portugal a partir do dia 29 de maio. De recordar que o mercado português conta atualmente com a Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra (PVPR: 999,99€).

Xiaomi Pad 6: Construído para o trabalho, desenhado para facilitar todas as tarefas

O Xiaomi Pad 6 apresenta um design unibody mais fino e mais leve em comparação com a versão anterior e um elegante acabamento em metal. O dispositivo é alimentado processador Snapdragon® 870 e está equipado com um ecrã LCD LTPS de 11"3 com resolução WQHD+, taxa de atualização de até 144Hz, 309 ppi, suporte para Dolby Vision® e HDR10.

O Xiaomi Pad 6 possui uma câmara principal de 13MP e uma câmara frontal de 8MP, e está equipado com quatro altifalantes para som stereo imersivo graças ao Dolby Atmos®, que garante a melhor experiência.

A bateria tem uma capacidade de 8.840mAh (typ), proporcionando até 16 horas de reprodução de vídeo, e suporta carregamento rápido de 33W. Além disso, graças à porta USB 3.2 Gen 1 que suporta velocidades de até 5Gbps4 e saída de vídeo 4K a 60fps com interface DP, a transferência de ficheiros para o portátil será ainda mais fácil e rápida.

Graças ao MIUI Pad 14, o software do dispositivo é otimizado para oferecer a melhor conectividade e novas ‘ferramentas de videoconferência’5, como cancelamento de ruído ou a capacidade de manter os rostos centrados durante videoconferências, seguindo os seus movimentos graças à função FocusFrame.

O Xiaomi Pad 6 é, assim, um dispositivo muito versátil e, graças à Xiaomi Smart Pen (2ª geração) e ao Xiaomi Pad 6 Keyboard, a experiência pode ser ainda mais inteligente! Confortável para trabalhar, permite assistir a vídeos ou filmes em movimento, mas também para tirar notas enquanto se está a estudar ou desenhar ao ar livre.

O Xiaomi Pad 6 estará disponível no mercado europeu em três opções de cor - Champagne, Gravity Gray e Mist Blue e com preço a confirmar perto da data de lançamento.