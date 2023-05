WWDC 2023: Apple revela programaÃ§Ã£o para a sua conferÃªncia de programadores

O grande evento anual da Apple dedicado aos programadores já tem data oficial marcada para 5 a 9 de junho. As novas versões do iOS e macOS serão certamente os alvos de grande atenção, mas também poderão haver novidades importantes ao nível da realidade aumentada e virtual. O WWDC23 já tem programação definida.

A Apple já tinha anunciado as datas para o seu grande evento dedicado aos programadores com a habitual Keynote a marcar o arranque do WWDC23 que decorre de 5 a 9 de junho.

Apple Keynote

No dia 5 de junho a Keynonte tem hora marcada para as 10 horas da manhã em Cupertino, 18horas em Lisboa.

Segundo a Apple, o maior e mais emocionante WWDC23 até o momento é lançado com uma primeira olhada nas atualizações emocionantes que chegarão às plataformas da Apple ainda este ano. O discurso principal estará disponível em apple.com, na app Apple Developer, na Apple TV e no YouTube, com reprodução em diferido disponível após a conclusão do streaming.

Platforms State of the Union

No dia 5 de junho às 21h30 segue-se o Platforms State of the Union, onde os programadores aprenderão como podem levar as suas aplicações para o próximo nível com um mergulho mais profundo nas novas ferramentas, tecnologias e avanços nas plataformas da Apple. As plataformas State of the Union serão transmitidas no Apple Developer e no site Apple Developer.

Apple Design Awards

O Apple Design Awards começa às 02h30 de Lisboa, onde é reconhecida e celebrada a arte, o design, a criatividade e o conhecimento técnico da comunidade de desenvolvedores da Apple. Os vencedores do Apple Design Award deste ano serão revelados no site na app do Apple Developer.

Ansioso para acompanhar este evento?