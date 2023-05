Primeiro elÃ©trico da Rolls-Royce com lista de espera atÃ© 2025. Superou as expectativas!

Aos poucos, vamos conhecendo as cartadas elétricas das fabricantes, incluindo daquelas com longo e respeitável historial no mercado dos motores de combustão interna. A conceituada Rolls-Royce vai lançar o seu primeiro modelo puramente elétrico e a lista de espera já vai em 2025.

O Spectre da Rolls-Royce exigirá alguma paciência dos futuros proprietários. O primeiro modelo totalmente elétrico daquela que é uma das mais conceituadas e respeitadas marcas da indústria automóvel já tem interessados à espera até 2025.

A receção de encomendas para o Spectre é, neste momento, muito melhor do que esperávamos. Se esta tendência continuar, tenho a certeza de que teremos de ajustar os nossos planos.

Partilhou o CEO da Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös.

O executivo assegurou que tenciona que a espera pelo modelo elétrico não ultrapasse os 15 meses, ainda que possam ser registados picos de procura: "a minha intenção não é que os nossos clientes tenham de esperar muitos anos por um dos nossos produtos".

Segundo o CEO da marca de luxo, os clientes não ficarão satisfeitos, caso o tempo de espera for superior a dois anos, ou se o modelo esgotar antes mesmo de chegar ao mercado. Afinal, ambos os cenários indicariam "um mau planeamento da produção, nada mais".

Apesar de as primeiras entregas estarem previstas para o quarto trimestre deste ano, a Rolls-Royce já sentiu a necessidade de criar uma lista de espera, que, para já, se estende até 2025.

Sobre um dos grandes desafios associado aos elétricos, Torsten Müller-Ötvös parece confiante, em relação à oferta da Rolls-Royce e aos interesses do seu público:

Não precisamos de liderar em termos de autonomia. Para os nossos clientes, 500 quilómetros são perfeitamente suficientes.

A marca de luxo já percorreu mais de dois milhões de quilómetros com modelos pré-série do Rolls-Royce Spectre, ao abrigo do programa de testes mais exigente da sua história.