Aviso de radares de velocidade: multa por usar apps nos smartphones?

A tecnologia oferece-nos hoje um conjunto de possibilidades imensas. No que diz respeito à segurança rodoviária, os smartphones podem ter apps que alertam para perigos, para radares de velocidade, etc. No entanto, as autoridades parecem estar de olho em apps e grupos no WhatsApp que disponibilizam este tipo de informação.

DGT de olho no WhatsApp e apps que alertam posição de radares de velocidade

A DGT (Dirección General de Tráfico), em Espanha, vai multar a utilização de dispositivos de alerta de radares de velocidade em telemóveis que até agora eram legais, e as redes sociais que os promovem também serão processadas. A informação foi avançada pelo canal mundodeportivo que se baseia nas declarações do diretor da DGT Pere Navarro.

A primeira ação da DGT deverá ser contra grupos de WhatsApp que publicam informação sobre radares de velocidade, impondo sanções a quem administra e aos utilizadores. A segunda etapa desse novo cenário será a proibição de app sem smartphones que alertam sobre a posição dos radares. Na França esses tipos de apps estão proibidos há já muito tempo.

Tendo em conta todas as informações, apps como o Waze, MapMetrics, Radares Fixos e Móveis ou SocialDrive, uma app criada por dois galegos da região de Ferrol há quase 15 anos podem ter os dias contados em Espanha.