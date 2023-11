Tarifas de táxi afinal vão aumentar! Saiba quanto…

Desde o passado dia 1 de novembro que há novas regras para o segmento dos táxis. Estas alterações permitem que as viagens possam ficar mais baratas. No entanto, a partir de fevereiro as tarifas de táxi vão aumentar. Saibam quanto.

Tarifas do táxi aumentam 4% a partir de 2024

As novas regras para o setor do táxi já estão em vigor desde o passado dia 1 de novembro. Na prática, as novas medidas tornam as viagens mais baratas, e há outras medidas que aproximam a atividade à dos TVDE.

Relativamente à medida que visa tornar as viagens mais baratas, o Governo (ver Decreto-Lei aqui) estabelece que “as tarifas de retorno em vazio, no âmbito do território objeto do acordo, devem ser eliminadas, podendo, neste caso, ser substituídas por outras tarifas, nomeadamente progressivas”.

No entanto, as tarifas dos táxis vão aumentar a partir de janeiro. O aumento será superior a 4%, na sequência da convenção de preços assinada nesta passada segunda-feira pelo Governo e pelas principais associações representativas do setor do táxi.

De referir que as tarifas dos táxis não eram atualizadas desde junho do ano passado, altura em que registou um aumento de 8,05%.

Desde o início do mês que ao nível dos serviços prestados passou a ser “obrigatório o transporte de cães de assistência, certificados” bem como de cadeiras de rodas, carrinhos de bebé e outros aparelhos de auxílio a indivíduos com mobilidade reduzida.

Com as novas regras, o serviço pode ser recusado sempre que implique “a circulação em vias manifestamente intransitáveis pelo difícil acesso ou em locais que ofereçam notório perigo para a segurança do veículo, dos passageiros ou do motorista”. Da mesma forma, o taxista poderá recusar o serviço se este for solicitado “por pessoas com comportamento suspeito de perigosidade coletiva”.