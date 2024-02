Google Maps vai receber novidades para ser ainda mais amigo dos carros elétricos

O Google Maps tem procurado adaptar-se às necessidades dos utilizadores, com novas funcionalidades e novas opções. Estas têm surgido a um ritmo elevado, sempre com melhorias constantes. Agora, e do que pode ser visto, prepara-se para ser ainda mais amigo dos carros elétricos, trazendo a novidade "Plug and charge".

São muitas as novidades do Google Maps para que este serviço esteja adaptado às novas realidades do dia a dia e ao que a concorrência direta já oferece. Surgiram assim alterações para ser adaptado ao que os condutores dos carros elétricos precisam, em especial no que toca aos carregamentos.

Agora, e na última versão desta app para Android, foram descobertas entradas que mostram que há mais novidades neste campo a chegar. Numa análise do código presente, foram encontradas entradas que referem uma nova opção associada ao carregamento dos carros elétricos.

Falamos do "Plug and charge", que deverá chegar numa das próximas versões do Google Maps e ficar acessível a todos. Esta nova opção dará aos utilizadores de carros elétricos com esta tecnologia o acesso direto a este tipo de carregadores.

A tecnologia Plug and Charge, como o nome indica, é uma forma simplificada de carregamento de carros elétricos. Isso permite o carregamento do carro sem o uso de uma app ou cartão de carregamento – o próprio carro cuida do processo de pagamento. A BMW revelou que a autenticação do veículo não requer ligação à Internet, o que a torna útil para locais como estacionamentos subterrâneos.

Esta tecnologia de carregamento está disponível em carros elétricos de vários fabricantes, como a BMW, Ford, GM e Mercedes. É uma novidade importante para o Google Maps, que assim se mostra adaptado às novas tecnologias e ao que a indústria tem desenvolvido neste campo.

A informação dos postos de carregamento de carros elétricos é já uma realidade há algum tempo no Google Maps. Com esta nova indicação, e com os fabricantes a mudarem o cenário, esta app ganha assim informação relevante e, mais uma vez, mostra estar adaptada ao que os utilizadores precisam e querem.