WhatsApp prepara-se para trazer ainda mais segurança às conversas da versão web

Tal como acontece nas apps móveis do WhatsApp, também a versão web tem estado a receber novidades. Estas procuram melhorar este serviço de mensagens e, ao mesmo tempo, tornar esta versão mais segura. A mais recente descoberta vem revelar que em breve também aversão web do WhatsApp terá códigos para proteger as conversas bloqueadas.

Mais segurança para o WhatsApp Web

Mais do que novas funcionalidades, o WhatsApp tem também procurado criar novas opções de segurança, sempre para proteger as conversas dos utilizadores. Muitas destas surgem não na comunicação, mas na própria app para impedir o acesso não autorizado a estas trocas de mensagens.

A mais recente novidade está prestes a surgir na versão web do WhatsApp e segue a linha de outras que se sabem estar a ser preparadas. Falamos da possibilidade de proteger conversas diretamente na app, retirando-as da vista de todos e criando mecanismos de controlo de acesso.

É um destes novos controlo de acesso que foi agora descoberto, mostrando como as conversas são ser protegidas e como o acesso a estas será feito. Falamos da possibilidade de definir um código para autorizar o acesso a estas mensagens que vão estar protegidas dos olhares alheios.

Código secreto para conversas protegidas

Como pode ser visto, o WhatsApp solicitará imediatamente a inserção do código secreto para abrir a lista de conversas bloqueadas, algo que foi previamente configurado no dispositivo móvel. É algo necessário por ser essencial para proteger a privacidade do utilizador e garantir que as suas conversas confidenciais permaneçam sempre seguras e protegidas por meio de um PIN.

Este novo recurso garante também que mesmo os utilizadores que partilham os seus dispositivos ou trabalham em ambientes partilhados mantenham a confidencialidade das suas conversas. Mesmo que alguém obtenha acesso físico ao computador ou dispositivo utilizado para o WhatsApp Web, não poderá visualizar as conversas bloqueadas sem o código secreto, salvaguardando as comunicações privadas.

Como sempre, nestes casos, esta é ainda uma novidade que está a ser preparada silenciosamente. O WhatsApp deverá revelar a novidade numa das próximas atualizações da versão web, disponibilizando assim esta melhoria do código secreto para todos os utilizadores.