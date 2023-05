“Help Me Write”: A opção do Gmail que lhe vai escrever e-mails

Já pensou escrever uma longa resposta no Gmail em segundos? Com a popularidade e funcionalidades que a inteligência artificial, não é propriamente uma novidade que as tecnológicas passam a integrar esta tecnologia nos seus serviços. A Google anunciou ontem que vai ter inteligência artificial nos seus serviços.

Ferramenta Magic Editor vai ajudar a corrigir imagens no Gmail (e não só)

Motor de pesquisa da Google, Gmail, entre outros serviços vão passar a ter inteligência artificial. A opção "Help Me Write" permitirá aos utilizadores escrever um e-mail longe em apenas poucos segundos. Além disso, sabe-se também que a Google vai integrar uma ferramenta denominada de "Magic Editor" para corrigir imagens de forma automática.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, dona da Google, referiu que..."Estamos num ponto de inflexão emocionante". Segundo o que foi revelado, estas integrações de ferramentas irão acontecer de forma cautelosa.

De relembrar que a Microsoft já integrou IA no seu motor de busca e só agora é que a Google fez anúncio semelhante. A Google anunciou também que o Bard (chatbot da Google) vai estar disponível para todos os interessados em mais de 180 países.

O Bard foi construído com base Bard nos Princípios de IA da Google a empresa continua focada na sua qualidade e segurança. Usam o feedback humano e avaliação para melhorar este sistema e também construir proteções. Este terá as conversas limitadas para tentar manter as interações úteis e dentro do tópico.