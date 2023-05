Mesmo tendo uma forma de encontrar smartphones Android, esta não funcionava de forma perfeita. Dependia de muitos fatores e era limitada. Isso muda agora com a nova versão do Find My Device, que finalmente consegue encontrar dispositivos de outros utilizadores.

A versão atual do Find My Device tem uma dependência que limita a sua utilização de forma eficiente. Os dispositivos Android que estão nesta rede precisam de ter acesso à Internet para serem detetados e assim serem descobertos caso sejam perdidos ou roubados.

Isso vai mudar em breve com a nova versão deste serviço. A Google resolveu alargar e renovar a sua utilização e conseguir encontrar dispositivos que não estejam ligados à Internet. Além disso, dá acesso a outros dispositivos e garante a segurança e privacidade dos utilizadores Android.

Com uma simples ligação Bluetooth, será possível encontrar smartphones, auscultadores ou etiquetas de localização. Para isso contará com mil milhões de dispositivos para cobrir o máximo espaço e dar uma capacidade única ao Find My Device.

Algo que o distingue das restantes propostas, em especial a da Apple, é que não está fechada apenas aos dispositivos da Apple. Muitos fabricantes vão estar já a trabalhar em integrar as suas propostas atuais e as futuras, e outros vão certamente ligar-se a esta novidade da Google.

Para evitar problemas, a Google criou as medidas de segurança necessárias na base. Assim, esta rede vai alertar pelo Android os utilizadores se estiverem a ser seguidos. Além disso, toda a informação que circula será cifrada e anonimizada, para garantir a privacidade dos utilizadores.

Esta era a funcionalidades que mais era aguardada para o Android. A Google consegue assim apanhar a Apple e ter uma solução para encontrar dispositivos perdidos sem depender do acesso à Internet. Uma verdadeira rede que é assim criada e dada aos utilizadores para se protegerem e encontrarem que perderem de forma fácil e segura.