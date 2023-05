Volvo patenteia a primeira bateria para carros elétricos capaz de “pensar”

Numa altura em que muito se fala da possível e eventual sapiência das máquinas, a Volvo decidiu patentear a primeira bateria inteligente destinada aos carros elétricos. É verdade! A ideia é que ela seja capaz de "pensar".

O compromisso da Volvo com a sustentabilidade e com a adoção de tecnologia nos seus carros é conhecido e, por muitos, louvado e apreciado. Com a diferença em mente, a fabricante sueca desenvolveu uma novidade.

Recentemente, a Volvo patenteou uma bateria inteligente destinada aos veículos elétricos, que promoverá um uso mais eficiente da energia armazenada e um melhoramento da autonomia. Dessa forma, a Volvo conseguirá carregamentos mais rápidos e distâncias mais longas.

A informação foi adiantada pelo Carup, uma fonte de informação sobre o mercado automóvel, que acrescentou que a patente foi registada pelo inventor Markus Ekström, em nome da Volvo Cars.

Quando se diz que a bateria da Volvo será inteligente e que será capaz de "pensar", significa que ela será capaz de "ler" o contexto. Ou seja, a tecnologia desenvolvida, e agora patenteada, pela Volvo permitirá obter dados de cada célula da bateria e regular, a partir dessa informação, o seu comportamento dentro da própria bateria.

Qual é a diferença entre a bateria pensadora da Volvo e as tradicionais?

Atualmente, as baterias são compostas por vários módulos, com cerca de 1.000 células cada um. Um dos grandes desafios da indústria passa por conseguir que a comunicação entre essas células seja eficiente, de modo a otimizar o carregamento e o descarregamento, apesar dos sistemas de controlo que cobrem toda a bateria.

A tecnologia da Volvo procura contornar este problema, através de uma bateria inteligente capaz de controlar e monitorizar cada célula, de forma independente. Os diferentes sensores da bateria permitem medir a temperatura, pressão, dilatação, química de cada célula, acelerações em caso de impacto, entre outros indicadores.

Ainda não foram divulgados muitos detalhes e, segundo a informação partilhada, trata-se apenas de uma (promissora) patente. De qualquer modo, a ideia da Volvo passa por desenvolver uma bateria que carrega de forma mais eficiente e mais rápida, que dura mais tempo, e que oferece maior autonomia.