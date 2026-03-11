Quebramar gera €6,5 milhões com estratégia de fidelização que já representa 76% das vendas

Num mercado em que atrair um novo cliente pode custar até sete vezes mais do que manter um atual, segundo dados da Harvard Business Review, a marca portuguesa de moda Quebramar está a apostar na fidelização como motor de crescimento.

A estratégia da Quebramar já representa 76,2% da faturação total da marca, tendo gerado 6,5 milhões de euros em vendas apenas nos meses de novembro e dezembro.

O resultado surge após a implementação de uma estratégia baseada em first-party data e marketing de relacionamento, que permite à marca trabalhar a sua base de clientes de forma mais personalizada e eficiente.

Além do peso crescente da fidelização nas vendas, os dados revelam ganhos significativos de eficiência.

No período analisado, a Quebramar alcançou um retorno sobre o investimento (ROI) de 21 vezes no canal de e-mail marketing, demonstrando o potencial de rentabilidade das estratégias baseadas em dados próprios.

A economia da retenção

A aposta na fidelização assenta num princípio económico cada vez mais relevante no retalho: reter clientes é significativamente mais eficiente do que adquirir novos.

Com a integração de dados provenientes das mais de 50 lojas físicas e do canal online, a marca conseguiu obter uma visão unificada do comportamento dos consumidores, o que permitiu melhorar a segmentação e personalização das campanhas.

Entre os resultados registados destacam-se:

76,2% das vendas provenientes de clientes fidelizados;

6,5 milhões de euros faturados em dois meses;

ROI de 21x no canal de e-mail marketing;

Aumento de 26% no ticket médio dos clientes fidelizados;

Crescimento de 44% na base de clientes do programa de fidelização.

Segundo Ernesto Ferreira, head of Global Sales da E-goi, parceira tecnológica do projeto, "o grande desafio das marcas hoje não é serem apenas vistas, é serem escolhidas repetidamente".

A prioridade deve ser a fidelização em detrimento da angariação desenfreada. Um cliente fiel não traz apenas receita recorrente; ele reduz o custo de marketing a longo prazo e permite uma previsibilidade de negócio que a publicidade paga já não garante sozinha.

O regresso ao marketing de relacionamento

A estratégia passou pela implementação de uma Customer Data Platform (CDP) que centraliza os dados de clientes e permite ativar campanhas automatizadas e personalizadas ao longo de toda a jornada de compra.

Com esta infraestrutura, a marca passou a oferecer experiências mais relevantes, incluindo benefícios automatizados como cashback, cartão digital e comunicações personalizadas.

Para a Quebramar, referência no vestuário português, com uma forte presença omnicanal em mais de 50 lojas físicas e e-commerce, a tecnologia surge como uma ferramenta para reforçar a proximidade com o cliente.

A nossa herança está ligada à proximidade. A capacidade de saber exatamente quem nos compra e oferecer uma experiência personalizada é o que nos permite manter a relevância num mercado de moda tão competitivo.

Refere Bruno Ribeiro, diretor comercial da marca.

Uma tendência crescente no retalho

O caso da Quebramar reflete uma tendência crescente no setor do retalho e e-commerce: a transição de estratégias fortemente dependentes de publicidade paga para modelos baseados em dados próprios, automação e programas de fidelização.

Para apoiar outros profissionais de marketing a medirem o impacto desta transição estratégica, a E-goi disponibilizou, na página oficial do caso de sucesso com a Quebramar, uma ferramenta gratuita que permite calcular o potencial ROI que uma marca pode atingir através de estratégias de Loyalty.