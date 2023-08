Com o Android 14 quase pronto, é natural que a One UI 6 da Samsung comece também a tomar forma e a ser testada por um lote limitado de utilizadores. Com este passo, é também natural que as mudanças comecem a ser vistas, revelando as novidades. Uma das mais importantes está no armazenamento e na forma como é mostrado. Está agora mais simples, para ser mais fácil de entender.

A somar a todas as novidades e mudanças que a Google colocou no Android 14, a Samsung também introduzirá alterações na One UI 6. Esta e a personalização da gigante coreana e que em breve chegará aos smartphones da marca.

Com os testes a estarem já a decorrer com os Galaxy S23, a Samsung acabou por revelar muito do que tem a ser preparado. Como esperado, há uma lista grande de novidades, mas também pequenas melhorias, que tornam a One UI 6 mais simples de usar e principalmente, de entender.

Samsung changed how storage is showed in One UI 6 so people stop complaining about non-issues thinking it's an issue pic.twitter.com/AQ9KTXyfaG — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 23, 2023

Uma das mais visíveis foi agora revelada e está no armazenamento e na forma como é mostrado aos utilizadores. Houve nesta área um trabalho grande da Samsung, que a torna mais direta e mais simples de perceber pelos utilizadores.

Em especial, a marca quer acabar com uma confusão que vinha das versões anteriores. A Samsung costumava agrupar todo o espaço de armazenamento que não era ocupado por apps e imagens na partição "Sistema", fazendo parecer que o software ocupava muito espaço. Com o One UI 6, dividirá esse espaço em "Outros arquivos".

Esta diferença e a organização de ficheiros aplicada levava a alguns mal entendidos por parte dos utilizadores. Ao catalogar tudo como sistema, ficava-se com a ideia de que o Android estaria a ocupar mais do que o esperado, o que causava alguma frustração a todos os que usavam os smartphones da Samsung.

Esta é uma mudança menor, mas que terá um impacto profundo na utilização da One UI 6 e dos equipamentos da Samsung. Tudo fica mais claro e mais simples de perceber, algo que o Android 14 trará, quando chegar.