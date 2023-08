A Volkswagen é uma das marcas automóveis tradicionais que mais tem apostado nos elétricos. A sua nova linha cresce a olhos vistos e agora surge mais um elemento desta família. O ID.7 está finalmente à venda a já se conhece o seu preço e até a data de chegada à Europa.

Foi esta semana que a Volkswagen começou a produção do seu novo ID.7 na sua fábrica de Emden na Alemanha. A marca quer preparar a sua chegada e por isso está já a tratar da construção deste modelo, para assim ter uma oferta alargada.

Com este processo a decorrer, a Volkswagen resolveu também abrir mais o jogo e revelar o preço e os modelos que terá disponível no primeiro momento. Com isso, abriu também as pré-vendas deste modelo que terá como alvo outro carro elétrico, o Tesla Model 3.

O ID.7 chegará com duas versões, o Pro e o Pro S, ao lado de um acabamento desportivo GTX com sistema AWD de motor duplo e desempenho aprimorado. Segundo a Volkswagen, já é possível encomendar o ID.7 Pro por cerca de 56.995 euros. A bateria de 77 kWh do modelo Pro fornece até 621 km de alcance WLTC.

O motor elétrico está instalado na traseira, entregando 281 cv (210 kW) e 545 Nm de torque. A sua colocação deixa bastante espaço para as pernas dos passageiros, enquanto a bagageira pode acomodar até 532 litros de volume total.

Em termos de equipamento, o Volkswagen ID.7 contará com um ecrã de grandes dimensões, bem como outros elementos multimédia importantes. Contará também com recursos de segurança da marca bem conhecidos: Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, Area View e muito mais.

Espera-se que o ID.7 Pro S seja lançado na Europa ainda este ano, com uma bateria de 86 kWh e 700 quilómetros de autonomia. Após esse momento, é esperado que este modelo seja lançado em outros mercados no próximo ano.