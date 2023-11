53% verificam o preço dos combustíveis na Internet antes de atestarem o carro

Um dos hábitos que os condutores têm que ter com frequência, mesmo que não queiram, é colocar combustível nos seus automóveis. Mas sabemos que o valor do gasóleo e da gasolina tem andado 'pela hora da morte' e varia com frequência de semana a semana. Assim, questionámos os nossos leitores e 53% responderam que verificam o preço dos combustíveis na Internet antes de atestarem o carro. Vamos então conhecer todos os resultados.

Verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o seu carro?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.385 respostas obtidas.

Os resultados mostram que há um equilíbrio entre as respostas, havendo quase tantos leitores que verificam como aqueles que não verificam via online os preços a que o gasóleo e a gasolina se encontram. Em termos concretos, a maioria, com 53% dos votos, disseram que se informam através da Internet sobre qual o estado do preço dos combustíveis antes de atestarem os seus veículos (737 votos). Já os restantes 47% responderam que 'Não' o fazem (648 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, há quem responda que verifica os preços antes de colocar gasolina ou gasóleo nos carros, mas alguns dizem também que não vêem essa informação porque têm que abastecer de qualquer maneira.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos agora se verifica o preço dos combustíveis na Internet antes de atestar o carro.

