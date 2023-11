Mudança não está fechada: CEO da Microsoft diz que Altman ainda pode regressar à OpenAI

Afinal, Sam Altman ainda pode regressar à OpenAI. Em entrevistas, Satya Nadella mostrou-se aberto ao regresso de Altman à empresa de Inteligência Artificial (IA), mas também à sua entrada oficial na Microsoft.

Em entrevistas na CNBC e na Bloomberg TV, na noite de ontem, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, clarificou que é possível que Sam Altman, recentemente demitido do cargo de CEO da OpenAI pelo conselho de administração, retorne à startup de IA.

Obviamente, queremos que Sam e Greg tenham uma casa fantástica se não estiverem na OpenAI.

Disse Nadella, numa entrevista à CNBC.

Quando questionado sobre se Altman voltaria à OpenAI, Nadella acrescentou que essa decisão está nas mãos do conselho de administração e dos funcionários.

[A Microsoft] optou por fazer uma parceria explícita com a OpenAI [e] obviamente isso depende das pessoas da OpenAI ficarem lá ou virem para a Microsoft, então, estou aberto a ambas as opções.

Estas declarações aconteceram, na sequência do anúncio, feito através do X, que dava conta de que a Microsoft estaria a receber Sam Altman e Greg Brockman para integrarem uma nova equipa dedicada à IA.

Afinal, a mudança para a Microsoft ainda não está fechada, e basta que dois dos membros do conselho de administração da OpenAI decidam a favor para o regresso ser possível.

Também nas entrevistas, Nadella opinou que a Microsoft gostaria de ver "algo a mudar na liderança" da OpenAI, no futuro, especificamente, no que diz respeito à relação com os investidores.

A OpenAI é liderada por uma organização sem fins lucrativos, à qual o conselho pertence, e por investidores – incluindo a Microsoft -, que não têm assento nesse conselho. Mais do que isso, a gigante tecnológica, assim como outros investidores, e um largo leque de funcionários, só foram notificados da saída de Altman "minutos" antes de ela ter sido tornada pública.

Conforme partilhado pelo seu CEO, a Microsoft terá "um bom diálogo com o conselho" da OpenAI e acompanhará a evolução da situação.

De acordo com o Tech Crunch, mais de 700 dos cerca de 770 funcionários da empresa de IA - incluindo o (alegado) responsável pela saída de Altman, o cofundador e CSO, Ilya Sutskever - assinaram uma carta a pedir que o conselho renunciasse e reintegrasse Altman.