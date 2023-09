“Nudes” criados por IA estão já a fazer vítimas melhores pela internet

A inteligência artificial (IA) tem como grande inimigo as pessoas com más intenções e são já muitos os casos de fraudes, alterações de imagens, utilização indevida de direitos de autor, que estão a ser relatados. Um caso particular de um grupo de jovens espanholas alerta para os perigos da manipulação de imagens por IA que pode ter consequências e proporções ainda maiores do que a partilha e divulgação de "nudes" reais que hoje já existe.

Em Espanha, 20 menores denunciaram um esquema de partilha de fotos de crianças e jovens nus, que circulam pelos telefones das comunidades. Estas imagens, segundo o que já foi apurado, terão sido criadas por inteligência artificial.

A Polícia de Almendralejo, Badajoz, zona onde se registou a maioria das situações reportadas, já está a investigar. O caso foi divulgado na imprensa espanhola, com o El País a citar algumas das jovens.

Mãe, dizem que há uma foto minha nua por aí. Que fizeram isso através de uma aplicação de inteligência artificial. Tenho medo.

Esta foi uma das declarações que o jornal refere, vindas de uma das vítimas, depois de um colega da escola lhe ter dito que tinha visto uma foto dela nua.

Outras colegas denunciaram a situação que marcou o primeiro dia de aulas na escola secundária de Almendralejo. Em Almendralejo existem cinco centros educativos para o ensino secundário​ e em pelo menos quatro foram divulgadas imagens de estudantes nuas, modificadas por inteligência artificial​.

Através desta divulgação de imagens, os responsáveis tentavam extorquir dinheiro às jovens que apareciam nas imagens, caso contrário, as imagens seriam divulgadas publicamente.

Este é um esquema novo poderá alastrar-se e poderá ser praticado por qualquer pessoa, com acesso a imensas fotografias que são partilhadas pelos visados nas redes sociais. A educação sexual e o diálogo com os mais jovens é cada vez mais importante, para que todos se consigam proteger contra este tipo de ataques que deve ser denunciado imediatamente.