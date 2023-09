Nvidia vendeu cerca de 900 toneladas de gráficas IA H100 durante o último trimestre

Lembram-se quando o grande foco da Nvidia eram as placas gráficas para a mineração de criptomoedas? Pois longe vai esse tempo e agora a galinha dos ovos de ouro da empresa é a Inteligência Artificial. Como tal, os dados recentes revelam que a Nvidia vendeu o equivalente a 900 toneladas de placas gráficas IA H100 durante o último trimestre.

Há algum tempo que as notícias sobre os equipamentos da Nvidia não são relacionados essencialmente com as suas placas gráficas gaming, que ainda continuam a liderar este setor. O foco tem sido cada vez mais a inteligência artificial, até porque este é um mercado que está a dar muito dinheiro a ganhar à empresa de Jensen Huang.

Por exemplo, tal como aqui já escrevemos, cada placa gráfica H100 IA vendida dá à fabricante um lucro de 1000% e, para além disso, a Nvidia conseguiu um aumento de 171% na receita em data centers graças aos seus chips gráficos IA. E tudo indica que a tendência é para estes valores crescerem ainda mais!

900 toneladas de chips Nvidia IA H100 vendidos no último trimestre

De acordo os dados dos últimos relatórios da empresa de pesquisa Omnia, a Nvidia vendeu o equivalente a 900 toneladas de placas gráficas IA H100 durante o segundo trimestre deste ano de 2023. A pesquisa revela que cada uma destas poderosas GPUs pesa cerca de 3 quilos, portanto considerando que a fabricante vendeu mais de 300.000 destes chips, estamos então a falar de uma média de 900 toneladas de monstruosas gráficas dedicadas à Inteligência Artificial.

Claro que esta é apenas uma estimativa, até porque os modelos SXM desta placa gráfica pesam apenas 2 quilos. Mas estes dados dão-nos uma ideia da quantidade de chips IA da Nvidia que já foram enviados para o mercado e que estão atualmente a exercer o seu poder computacional em vários segmentos.

As previsões da Omnia é que a Nvidia venda cerca de 3.600 toneladas de GPUs H100 ao longo de todo o ano de 2023, o que seria algo como o envio de 1,2 milhões destes chips. Para além disso, espera-se que no próximo ano de 2024 esta procura seja ainda maior. Portanto, a Nvidia tem mais do que razões para apostar neste mercado que lhe está a dar autênticos rios de dinheiro a ganhar.