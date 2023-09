Fornada de novos jogos a caminho da Nintendo Switch

A Nintendo revelou na semana passada a mais recente Nintendo Direct, evento regular no qual são apresentadas novidades e jogos a caminho da Nintendo Switch. Neste evento foram apresentados bastantes... venham conhecê-los.

A Nintendo transmitiu na semana passada mais uma Nintendo Direct, revelando novidades sobre os jogos que chegarão à Nintendo Switch ainda este ano e em 2024.

Mario vs. Donkey Kong, Another Code: Recollection, Unicorn Overlord, Dave the Diver e Prince of Persia: The Lost Crown foram alguns dos destaques desta apresentação.

Princess Peach: Showtime!: A protagonista está pronta para entrar em cena na Nintendo Switch. Quando a Peach e os Toads estão a assistir a um espetáculo no Teatro Esplendor, a malévola Rubi e a Trupe Uvaparsas fazem uma entrada triunfal em palco para espalhar o caos. Cabe agora à Peach e à Estela, a guardiã do teatro, salvar a peça… e a situação! Felizmente, a Peach ganhou agora algumas habilidades potentes: ela poderá usar a fita da Estela… e também transformar-se! Por exemplo, a Peach é capaz de transformar-se numa espadachim para lutar contra os inimigos com a sua espada, na Peach Kung Fu para empregar as suas técnicas de artes marciais, ou até exibir os seus dotes para a pastelaria na pele da Peach confeiteira. Já como Peach Detetive, estará pronta para resolver o caso! Nesta aventura, a mecânica de jogo mudará consoante o papel da Peach e ainda mais transformações estão à espera de serem reveladas. Princess Peach: Showtime! roubará as luzes dos holofotes da Nintendo Switch a 22 de Março de 2024. O jogo já está disponível para pra aquisição na Nintendo eShop e estará disponível em português do Brasil.

Paper Mario: The Thousand-Year Door: O clássico da Nintendo GameCube regressa com gráficos atualizados para a Nintendo Switch! Acompanhe o Mario e os seus amigos num RPG de aventuras para desvendar o tesouro lendário por trás da vetusta "porta milenária". Conseguirá o Mario desempenhar um bom papel ou será que, pelo contrário, irá fazer... um papelão?

F-ZERO 99: Aqueça os motores e prepare-se para arrasar nas pistas com mais 98 pilotos! F-ZERO 99 inclui circuitos e naves do original para a Super NES em desafiantes corridas multijogadores a transbordar de ação a alta velocidade. A sua barra de energia será essencial para alcançar o pódio: diminuirá se colidir ou se pretender um aumento de velocidade temporário. Se a barra chegar ao zero, será eliminado! Terá até a possibilidade de reviver a era dourada de F-ZERO com o comando da Super NES, disponível exclusivamente para os membros do Nintendo Switch Online. Além disso, poderá concluir objetivos enquanto compete para desbloquear opções cosméticas para a sua nave, o que lhe permitirá adicionar estilo à velocidade! F-ZERO 99 estará disponível exclusivamente para os membros do Nintendo Switch Online ainda hoje. O jogo está disponível em português do Brasil.

Luigi’s Mansion 2 HD: Nesta aventura com gráficos atualizados visitará o tenebroso Vale das Sombras, um local repleto de pestes fantasmagóricas e onde os acontecimentos paranormais estão na ordem do dia. Felizmente, o Luigi conta com as ferramentas perfeitas para lidar com eles: a estrobolâmpada é capaz de aturdir os inimigos, ao passo que o seu fiel sugospectro permite aspirar fantasmas e objetos e até interagir com o cenário! Poderá também caçar fantasmas com até mais três jogadores online em vários modos multijogadores, ou conjurar divertidos arrepios no modo multijogador local Torre dos Sustos. Luigi's Mansion 2 HD chega à Nintendo Switch no verão de 2024, totalmente localizado em português.

Detective Pikachu Returns: Assista ao regresso dos raios de genialidade do detetive Pikachu! Nesta aventura cinematográfica, o Pikachu e o seu parceiro Tim Goodman investigam vários casos pela Ryme City enquanto procuram o Harry, o pai desaparecido do Tim. Cooperarão com outros Pokémon para alargarem o âmbito das suas investigações. Sigam o faro com a Growlithe, pulverizem pedras com o Darmanitan, e vejam através de paredes com o Luxray. Conseguirão o Tim e o Pikachu resolver todos os mistérios e encontrar o pai do Tim? Descubra em Detective Pikachu Returns, disponível para a Nintendo Switch a 6 de Outubro. Já disponível para pra aquisição na Nintendo eShop.

Splatoon 3: Expansion Pass – Side Order: Demonstre as suas habilidades nesta nova campanha para um jogador. A Spire of Order é uma torre em que terá a oportunidade de fortalecer as habilidades da sua personagem e subir os pisos vezes sem conta. Splatoon 3: Expansion Pass – Side Order tem lançamento agendado para a Primavera de 2024.

Mario vs. Donkey Kong: A chama da rivalidade que inflamou a Game Boy Advance irá acender-se de novo na Nintendo Switch! Donkey Kong roubou os brinquedos Mini-Mario e o Mario está determinado a encontrá-lo para recuperá-los. Recorra ao raciocínio e à força física para atravessar níveis que se vão tornando gradualmente mais desafiantes – e nesta versão renovada do jogo poderá até jogar com um amigo num modo de jogo cooperativo3. Pegue em chaves e percorra plataformas perigosas com pinos, saltos e cambalhotas e guie os brinquedos Mini-Mario até à segurança. Prepare-se depois para enfrentar o próprio Donkey Kong! Mario vs. Donkey Kong chega à Nintendo Switch a 16 de fevereiro de 2024. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Another Code: Recollection: O jogo para a Nintendo DS Another Code: Two Memories e a sua sequela para a Wii, Another Code: R – Journey Into Lost Memories, chegarão à Nintendo Switch totalmente renovados. Uma jovem chamada Ashley recebe uma carta do seu pai, que julgava falecido. Em busca de respostas, parte para uma ilha isolada para procurá-lo, mas uma vez lá depara-se com quebra-cabeças para resolver e obstáculos que prejudicam a sua investigação. Descubra a história completa em Another Code: Recollection, disponível para a Nintendo Switch a partir de 19 de Janeiro de 2024. Já disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Super Mario RPG: O jogo da Super NES está de volta com gráficos atualizados e novas opções. O Mario e o Bowser formam uma aliança sem precedentes para enfrentar um inimigo temível. A eles juntar-se-á a princesa Peach e as personagens originais Mallow e Geno. Durante as batalhas, prima os botões no momento certo para executar Action Commands para aumentar os danos infligidos ou reduzir os danos recebidos. Agora, se atacar no momento exato, poderão infligir danos a todos os inimigos de uma só vez! Action Commands bem-sucedidos encherão a Action Gauge que, quando cheia, permitirá executar o Triple Move com três personagens. Este ataque mudará consoante a sua atual equipa, por isso não deixe de fazer experiências com combos. Tal como no jogo original, encontrará bosses com personalidades diferentes ao longo da sua aventura. Desta vez, sempre que concluir o jogo, poderá voltar a desafiar alguns… mas estes bosses potenciados não serão fáceis de derrotar! Super Mario RPG chega à Nintendo Switch a 17 de Novembro. Já disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

WarioWare: Move It!: Junte-se ao Wario e visite uma estância tropical onde encontrará uma variedade de microjogos baseados em movimento. Mas não haverá tempo para relaxar, porque estes frenéticos microjogos serão servidos um atrás do outro – por isso prepare-se para muita ação! Até quatro jogadores3 poderão abanar-se, serpear e combater através de uma ligação local no modo Party. Com mais de 200 microjogos e vários modos multijogadores, a diversão com o Wario estará garantida! WarioWare: Move It! chega à Nintendo Switch a 3 de Novembro. Já disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais: parte 6: A última parte dos conteúdos adicionais para Mario Kart 8 Deluxe está prestes a cortar a meta. Desta vez poderá acelerar pela pista Circuito da Daisy, de Mario Kart Wii, e assistir ao regresso de personagens conhecidas, como Diddy Kong de Mario Kart: Double Dash!!, Funky Kong de Mario Kart Wii e ainda a Pauline e a Peachette de Mario Kart Tour. A sexta parte do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais chega à Nintendo Switch no inverno de 2023. Os membros do Nintendo Switch Online + Pack de expansão podem jogar estes conteúdos sem custos extra. Estes conteúdos adicionais podem também ser adquiridos em separado. Além disso, no dia 6 de Outubro chegará às lojas uma versão física do conjunto de conteúdos adicionais Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais com algumas surpresas extra. Mantenha-se atento a mais informações. O jogo e respetivos conteúdos adicionais estão localizados em português.

Novos amiibo estão também a caminho. Os amiibo de Zelda e Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serão lançados individualmente no dia 3 de Novembro; os amiibo do Noah e da Mio de Xenoblade Chronicles 3 estarão disponíveis a partir de 19 de Janeiro de 2024. E em 2024 chegará o amiibo do último lutador adicional para Super Smash Bros. Ultimate: o Sora, de Kingdom Hearts. Com o lançamento do Sora, todos os lutadores em Super Smash Bros. Ultimate terão assim as suas próprias figuras.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft: Descubra tesouros e mistérios do mundo antigo com a lendária salteadora Lara Croft em três aventuras Tomb Raider clássicas – agora renovadas e com os conteúdos adicionais de cada um dos jogos. Enfrente inimigos mortíferos, desvende mitos e resolva quebra-cabeças com gráficos atualizados e a opção de mudar para os gráficos originais em polígonos em qualquer altura. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft já está disponível para e uma versão digital chegará à Nintendo eShop no dia 14 de Fevereiro de 2024, mesmo a tempo do aniversário de Lara Croft!

Prince of Persia: The Lost Crown: Prince of Persia regressa neste jogo de ação, aventuras e plataformas. Conheça novas personagens, desvende mistérios e descubra uma narrativa envolvente que decorre num mundo persa mitológico neste novo jogo da série lendária. Prince of Persia: The Lost Crown chega à Nintendo Switch a 18 de Janeiro de 2024. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop e estará localizado em português do Brasil.

Trombone Champ: Prepare-se para um jogo de tirar o fôlego! Comece a praticar as escalas para mais de 45 temas no divertido jogo de ritmo Trombone Champ. Quanto melhor for o desempenho, mais pontos arrecadará! A versão para a Nintendo Switch inclui um modo multijogadores local3, o que permite até quatro pessoas interpretarem temas em (relativa) harmonia. Ademais, poderá continuar a acompanhar o ritmo com controlos por movimento, colecionar cartas e conhecer misteriosas personagens no seu caminho para alcançar o topo do olimpo musical! Trombone Champ já deve ter chegado à Nintendo eShop por esta altura.

Dave the Diver: Mergulhe para pescar durante o dia e à noite sirva os peixes como sushi nesta aventura aquática para um jogador. Junte-se ao Dave e aos seus amigos e juntos tentem desvendar os segredos que se escondem nas profundezas do misterioso Blue Hole. Revele mistérios, participe em minijogos, empreenda missões secundárias e tente manter um negócio de sushi de sucesso em DAVE THE DIVER, que chegará à Nintendo Switch como temporário exclusivo para consolas a 26 de Outubro. A pré-aquisição e uma demo do jogo já estão disponíveis na Nintendo eShop. O jogo estará localizado em português do Brasil.

Unicorn Overlord: Lute contra o destino e embarque numa aventura real para recuperar o seu reino no RPG intemporal Unicorn Overlord. Dos criadores de 13 Sentinels: Aegis Rim, Unicorn Overlord combina exploração de superfície com um inovador sistema de combates no estilo icónico da Vanillaware. Atravesse um mundo dinâmico, cultive um exército com mais de 60 personagens diferentes e aumente a sua reputação nas cinco nações nesta experiência e fantasia épica. Liberte o seu reino e reclame o seu destino em Unicorn Overlord, disponível para a Nintendo Switch a partir de 8 de Março de 2024.

SaGa Emerald Beyond: Descubra um RPG com as envolventes histórias envolventes entrelaçadas de seis heróis, incluindo um jovem que luta recorrendo a marionetas com vida própria, a uma bruxa que mascara a sua identidade, um duo que combate o crime, uma cantora mecânica que perdeu a voz e o corpo e um recém-desperto rei das trevas. Selecione um herói e acompanhe depois a sua viagem ao longo de 17 mundos interligados enquanto forjam as suas próprias histórias ramificadas com base nas suas escolhas e ações. Recorra à estratégia para dominar os combates por turnos e atrasar ações dos inimigos e executar United Attacks devastadores. O jogador decide como a história se desenrolará em SaGa Emerald Beyond, disponível para a Nintendo Switch em 2024.

Fungle Map em Among Us: Reúna a tripulação e prepare-se para explorar um novíssimo mapa gratuito em Among Us, o famoso título multijogadores online 4 de cooperação e traição. Bem-vindo à Fungle, uma misteriosa ilha repleta de cogumelos com esconderijos, tarefas e segredos para descobrir. Mas atenção aos impostores determinados a eliminar toda a gente. O mapa Fungle chega a Among Us em Outubro. O jogo está disponível em português.

Song of Nunu: A League of Legends Story: Esta aventura para um jogador com uma forte componente narrativa acompanha os amigos Nunu e Willup, campeões de League of Legends, na sua viagem pela misteriosa região de Freljord. Cada passo que der e cada quebra-cabeças que resolver aproximá-lo-á da verdade sobre estes amigos. Song of Nunu: A League of Legends Story chega à Nintendo Switch a 1 de Novembro. O jogo estará localizado em português do Brasil.

Bandle Tale: A League of Legends Story: Este RPG convidá-lo-á a dar asas à sua criatividade decorre na Bandópolis, uma encantadora terra habitada por pequenos seres cobertos de pelo: os Yordles. Na pele de um tímido Yordle será lançado para o caos quando os portais que ligam a Bandópolis se desmoronam. Com a ajuda de magia de tricô, novos amigos e um espírito imperturbável, os jogadores poderão ajudar os Yordles a restaurar os portais e a reunir a Bandópolis. Bandle Tale: A League of Legends Story chega à Nintendo Switch no próximo ano. O jogo estará disponível em português do Brasil.

BATTLE CRUSH: Prepare-se para ação cheia de adrenalina com uma mecânica de jogo frenética mas simples para 30 jogadores! Participe num intenso confronto entre personagens que lutam para alcançar o topo e sinta todas as emoções ao saltar, nadar e pairar sobre o campo de batalha para acabar com os rivais. BATTLE CRUSH chega à Nintendo Switch na Primavera. Um teste beta fechado estará disponível em outubro. O jogo estará disponível em português do Brasil.

Contra: Operation Galuga: A lendária série Contra está de volta! Contra: Operation Galuga oferece uma versão modernizada do clássico run-‘n’-gun de ação da década de 80 com gráficos e som atualizados. Poderá esperar novos cenários, novas mecânicas de jogo, um sistema de armas atualizado e combates explosivos para até dois jogadores no modo de história ou quatro no modo Arcade. Contra: Operation Galugachega à Nintendo Switch em inícios de 2024. O jogo estará disponível em português de Brasil.

Eastward: Octopia: Entre num encantador mundo paralelo a Eastward nestes novos conteúdos adicionais. A Sam e o John regressam como agricultores numa remota aldeia nas montanhas para começarem uma nova vida. Lavrem a terra, cuidem do gado e preparem refeições aconchegantes para personagens conhecidas… mas estranhamente diferentes. Desfrute de uma vida pacífica neste jogo de simulação de vida na quinta em Eastward: Octopia, disponível para a Nintendo Switch no inverno.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Conduza mais de 100 heróis e salve o continente devastado pela guerra Allraan nesta abordagem moderna de uma experiência JRPG clássica. Confronte adversários em duelos estratégicos e batalhas intensas, recrute aliados, gira a sua cidade e crie uma equipa imbatível de seis personagens na sua campanha contra inimigos sedentos de poder. A espada ditará o destino em Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, disponível para a Nintendo Switch a 23 de Abril de 2024. O jogo estará disponível em português do Brasil.

Horizon Chase 2: Prepare-se para ação arcade de alta velocidade nas pistas de Horizon Chase 2, a próxima evolução da premiada série de jogos de corrida. Os jogadores poderão deleitar-se com paisagens deslumbrantes e recorrer às suas habilidades para ultrapassar os seus adversários e cortar a meta. Junte-se a amigos para corridas multijogadores locais ou enfrente rivais em desafios online renhidos. Além disso poderá formar uma equipa online e avançar em conjunto no modo World Tour. Horizon Chase 2 já está disponível na Nintendo Switch. O jogo está disponível em português do Brasil.

SPYxANYA: Operation Memories: Anya Forger foi incumbida de uma tarefa na escola: criar um diário fotográfico! Passe tempo com a família da Anya e com os seus amigos na escola, em casa, na praia, em museus e noutros locais e tire fotografias para preencher o seu diário com momentos memoráveis. Terá ainda a possibilidade de participar numa variedade de minijogos para desbloquear roupas e de dar um toque especial às recordações da Anya vestindo toda a gente com peças cheias de estilo. SPYxANYA: Operation Memories chega à Nintendo Switch em 2024. O jogo estará disponível em português do Brasil.

Super Crazy Rhythm Castle: Uma caótica aventura de ritmo prepara-se para chegar à Nintendo Switch. Prima os botões ao ritmo da música para resolver quebra-cabeças e combater bosses ao som de 30 faixas emocionantes, incluindo de jogos conhecidos da KONAMI. Será capaz de reproduzir “Bloody Tears” e “Vampire Killer” de Castlevania? Suba o volume para Super Crazy Rhythm Castle, disponível para a Nintendo Switch a 14 de Novembro e a partir de hoje já pode fazer a pré-aquisição na Nintendo eShop. O jogo estará disponível em português do Brasil.

Wargroove 2: Entre no campo de batalha, o céu e o mar e recorra à sua perspicácia para sair vitorioso de batalhas por turnos numa nova aventura pautada por amizades improváveis e adversários desconhecidos. Com a sua característica pixel art e uma história entrelaçada, Wargroove 2 une três campanhas, um novo modo roguelike e um novo elenco de comandantes, incluindo a recém-revelada fação composta por ratos: os Faahri. Wargroove 2 chega à Nintendo Switch a 5 de Outubro e a partir de hoje já pode fazer a pré-aquisição na Nintendo eShop. O jogo estará disponível em português do Brasil.

Wartales: Guie um grupo de mercenários na sua missão para alcançar fama e fortuna num vasto mundo medieval em Wartales. Personalize o aspeto, as habilidades e o equipamento do seu grupo e elabore depois uma estratégia para superar os adversários em combates táticos por turnos. Além disso, até quatro jogadores poderão partilhar os comandos de uma unidade e derrotar inimigos no modo multijogadores online. Wartales já chegou à Nintendo Switch.

Conforme podem ver, são muitos e bons jogos a caminho da Nintendo switch. Alguns já chegaram, outros chegam em breve e outros ainda só para o ano que vem.

Qualidade e diversidade não faltam. Venham eles!!