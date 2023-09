Autores estão a processar a OpenAI por copiar as suas obras através da IA

Um dos maiores receios que podemos ter em relação ao avanço da inteligência artificial (IA) é precisamente o facto de ela nos poder substituir em qualquer trabalho. Agora um grupo de escritores, incluindo o famoso George R.R. Martin (escritor de Game of Thrones), instaurou um processo contra a OpenAI por alegada violação de direitos de autor.

OpenAI acusada de copiar livros para treinar a IA

A capacidade de geração e processamento da IA (sempre com um bom treino por trás) tem levado muitas empresas a ter uma IA como CEO ou noutra posição importante para receber os seus conselhos.

Mas uma das profissões mais ameaçadas pela IA é precisamente a dos escritores de livros. Um grupo de escritores, incluindo o famoso George R.R. Martin, instaurou um processo contra a OpenAI por alegada violação de direitos de autor.

É do conhecimento geral que a IA requer muito treino para poder produzir resultados muito bons. E há muitas controvérsias a este respeito, como Elon Musk e a sua limitação na visualização de tweets para evitar que este treino seja feito. Mas isso agora é somado a uma exigência da Authors Guild.

Esta associação alega que seus textos foram usados para treinar a inteligência artificial da OpenAI sem permissão. De acordo com a ação judicial, acreditam que as obras dos queixosos foram "copiadas ao pormenor, sem permissão ou consideração".

Será que a Open AI terá consequências?

Estes autores baseiam-se exatamente em todas as obras que criam. Mas se uma IA está a ser treinada com os seus próprios textos, os diferentes modelos de geração permitirão a qualquer pessoa obter um texto com o mesmo tom que estes criadores sem ter de pagar nada. O principal destaque vai para o modelo LLM, que pode gerar este tipo de conteúdos de forma automática e gratuita.

Para além de poder utilizar estes textos para fins de entretenimento, é também possível que alguém possa criar um livro com uma IA baseada nos textos de George R.R. Martin. Desta forma, uma história ao estilo de R.R. Martin poderia ser comercializada sem o seu consentimento graças a este treino.

A solução nestes casos é a possibilidade de treino através de textos do domínio público que não estão protegidos por direitos de autor. Mas o que é claro é que receiam que os seus futuros trabalhos sejam o produto de uma IA que recebeu um prompt. Resta agora saber como se desenvolverá esta ação judicial em Nova Iorque e que consequências terá a OpenAI.

