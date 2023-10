Game changer! Google já tem solução para combater o trânsito de várias cidades

Não há dúvida de que os semáforos são extremamente importantes para regular o trânsito nas nossas cidades e melhorar a segurança tanto dos condutores como dos peões. Agora, surge o Green Light, um projeto que visa otimizar os semáforos através da inteligência artificial e do Google Maps.

Uma questão que não deve ser encarada de ânimo leve

Um sistema que não esteja sincronizado pode produzir ou agravar uma grande variedade de maus cenários. Desde o congestionamento do trânsito e os acidentes rodoviários até à poluição atmosférica e sonora. A Google conhece esta realidade e quer ajudar as cidades a mudá-la.

No que diz respeito à mobilidade, a empresa tem várias iniciativas em curso. Uma das mais conhecidas é a Waymo, através da qual desenvolve carros autónomos. Mas desta vez estamos a falar do Green Light, um projeto que visa otimizar os semáforos através da inteligência artificial e do Google Maps.

A gigante de Mountain View, através do seu laboratório de investigação, desenvolveu uma solução que pretende ser versátil e adequada a todos os tipos de cidades. Uma das vantagens é que não requer hardware adicional e as autarquias podem fazer ajustes aos seus sistemas de sinalização rodoviária existentes.

Como é que o Green Light da Google funciona?

A resposta está em quatro pontos importantes. Em primeiro lugar, analisa os cruzamentos da cidade em questão para deduzir os parâmetros dos semáforos existentes. Para tal, a Google recorre às suas décadas de experiência na cartografia de cidades para alimentar o Google Maps.

Os dados obtidos neste caso são:

O tempo de ciclo do semáforo;

O tempo de transição;

O tempo e a ordem do direito de passagem;

O tempo e a operação do sensor (atuação).

O passo seguinte é monitorizar e compreender as tendências do trânsito. É aqui que um modelo de IA entra em ação para ajudar a compreender os padrões locais, como os tempos de arranque e de paragem e os tempos médios de espera nos cruzamentos. Estas dinâmicas são avaliadas em diferentes alturas do dia, por exemplo, em hora de ponta.

Depois de o sistema da Google ter recolhido todas estas informações, os algoritmos de IA são utilizados para identificar possíveis ajustes à temporização dos semáforos. Quando a tarefa está concluída, a empresa partilha estas recomendações com os gestores de trânsito da cidade para que possam implementá-las se o considerarem adequado.

O Green Light não se fica por aqui

A empresa promete continuar a monitorizar as tendências de trânsito da cidade para identificar se os ajustes resultaram numa melhoria real e para melhorar os seus métodos existentes. Além disso, afirma que utilizará modelos de IA para calcular o impacto climático das alterações sugeridas ao conselho municipal.

Este último ponto é, de facto, muito relevante. A iniciativa da Google já começou a ser implementada numa dúzia de cidades em todo o mundo e os dados iniciais sugerem que os ajustes reduziram as emissões de gases com efeito de estufa em até 10%.

Ao otimizar cada cruzamento e ao coordenar os cruzamentos adjacentes, podemos criar ondas de semáforos verdes e ajudar as cidades a reduzir ainda mais o pára-arranca.

Afirma a empresa, que salienta ainda que é possível reduzir as emissões de até 30 milhões de viagens de carro por mês.

