A Google tem apostado de forma única na condução autónoma e a Waymo é a materialização de toda a tecnologia que tem sido desenvolvida. Já é muito mais do que uma simples ideia e os seus carros autónomos circulam já nas estradas, a prestar um serviço de transporte.

Foi precisamente a Waymo que agora veio revelar que afinal os seus carros e o seu serviço é muito mais útil do que poderia ser esperado. Segundo os seus dados, a condução autónoma é 12,5% mais segura que a dos humanos.

Condução autónoma é mais segura que a dos humanos

Há muito que a Waymo e a Google preparam a sua solução de condução autónoma. Esta não será alargada a outros carros, mas fica restrita e limitada aos veículos desta empresa, que circulam já nas estradas dos EUA, num serviço de transporte de passageiros e em breve num de transporte de cargas, sempre sem condutor.

Uma análise dos dados que a Waymo tem vindo a recolher durante as muitas horas em que os seus carros usam a condução autónoma permitiu concluir algo muito importante. Segundo a empresa criada de um projeto da Google, a condução autónoma é 12,5% mais segura que a dos humanos.

Dados da Waymo sustentam estas conclusões

Com estes dados, e ao simular o comportamento diário de direção, os motoristas de IA da Waymo conseguiram evitar 75% das colisões de veículos e evitar até 93% das lesões graves. Em comparação, o modelo NIEON calcula que um motorista humano na mesma situação tem apenas 62,5% de chances de evitar uma colisão e 84% de chance de evitar uma lesão grave.

Assim, e com base num cálculo simples, conclui-se que a condução autónoma é 12,5% mais segura do que a dos motoristas humanos. Obviamente, este valor é apenas para referência, e o resultado final depende do nível de tecnologia do piloto automático da fabricante e de uma série de pacotes de deteção colocados nos carros.

Google aposta forte nesta tecnologia do futuro

O objetivo real da Waymo é tentar desenvolver um conjunto de normas para definir e avaliar se um sistema de condução autónoma é seguro. Há uma necessidade de um sistema de computação científica real antes de afirmar que a condução dos seus carros é mais segura do que a condução humana. Não basta realizar testes de estrada e acidentes em diferentes condições.

Este resultado que a Waymo apresentou é interessante e importante. Muitos fabricantes esperam a chegada de um sistema universal de condução autónoma, para integrar nos seus carros. A Google tem apostado nesta vertente e quer mostrar ao mundo que é possível criar soluções.