Autoridades francesas divulgam a data de lançamento do iOS 17.1

O problema - que a Apple diz não ser efetivamente não existir, em torno da radiação do iPhone 12 na França está prestes a ser totalmente resolvido. Será na versão iOS 17.1 que a alteração ajustará os valores para os que o regulador exige. A Apple não divulgou a data de lançamento, mas os franceses não esperaram e revelaram.

iOS 17.1 sai a 24 de outubro

O iOS 17.1 traz várias correções necessárias não só ao iPhone 12 como inclusive ao mais recente dos smartphones da Apple. Segundo os testes levados a cabo com a versão beta 3, os problemas de aquecimento, alguns bugs de funcionalidades, assim como a duração de baterias parecem estar já para trás. Além disso, a Apple irá aproveitar este lançamento para ajustar os valores do SAR para as exigências do regulador a Agência Nacional de Frequências (ANFR).

Conforme pode ser lido no site iPhoneSoft, a ANFR partilhou hoje uma atualização no seu sítio web sobre o problema em redor do iPhone 12. O regulador refere que o iOS 17.1 estará disponível "até 24 de outubro, o mais tardar".

A Apple desenvolveu uma atualização de software e a ANFR validou-a, uma vez que efetivamente faz com que o SAR com o telefone na mão do utilizador esteja em conformidade com o limite regulamentar de 4 W/kg. Esta atualização foi distribuída pela Apple a determinados clientes voluntários nos últimos dias ("beta testers"). A empresa comprometeu-se a lançar esta atualização de software para todos os utilizadores franceses do iPhone 12.

Como partilhado anteriormente, a ANFR reiterou "A proibição da comercialização do iPhone 12 permanecerá em vigor em França até à implementação efetiva desta atualização ao público em geral".

Conforme vimos, a Apple reiterou a segurança no equipamento, explicando que a radiação RF ligeiramente elevada no recente teste francês teve a ver com um estado fora do corpo permitindo maior potência no teste, enquanto o desempenho no corpo produzia níveis mais baixos não medidos no teste. Poderá ver aqui toda a informação partilhada pela Apple.

O iOS 17.1 inclui uma atualização para o iPhone 12 para os utilizadores em França, de modo a acomodar este protocolo de teste específico que requer uma redução da potência quando está fora do corpo numa superfície estática. O iPhone 12 não aumentará mais a potência permitida quando o estado fora do corpo for detetado, como quando está sentado numa mesa. Como tal, em áreas de cobertura onde o sinal de telemóvel é baixo, esta alteração na potência de transmissão da antena pode resultar num desempenho de telemóvel ligeiramente inferior em determinados casos de utilização fora do corpo. Não se espera que a grande maioria dos utilizadores note qualquer impacto.

Novas funcionalidades a caminho

Conforme já foi sublinhado, o iOS 17.1 permite "Adicionar às música favoritas" músicas e álbuns no Apple Music. Esta opção pode ser acedida tocando no menu de três pontos de uma música ou álbum e procurando o novo ícone "Favorito". Também no Apple Music, a Apple adicionou uma biblioteca de obras de arte que o utilizador pode usar para personalizar as suas listas de reprodução.

Existe também uma nova opção nas Definições que permite optar por utilizar dados de telemóvel para concluir estas transferências AirDrop, para além de Wi-Fi. Nesta versão em particular, a Apple adicionou várias novas opções na app Definições para o Em espera (StandBy).

Traz também o Toque Duplo aos Apple Watch Series 9 e Ultra 2, com watchOS 10.1. Além deste resumo de novidades, há várias outras funcionalidades que vão ser igualmente inseridas.