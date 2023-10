Aquando do lançamento do iPhone 15, o regulador francês impôs uma proibição à venda do iPhone 12, uma vez que, nos testes elaborados pela entidade gaulesa, ultrapassava os valores SAR estipulados na lei. Esta decisão em França estendeu-se depois a outros países, mas a Apple rapidamente resolveu o problema, e explicou agora que o iPhone 12 é seguro e sempre foi.

Medições SAR da Apple explicadas ao regulador

No dia 12 de setembro, a Agência Nacional Francesa de Frequências (ANFR) publicou uma declaração sobre a ultrapassagem pelo iPhone 12 dos limites da Taxa de absorção específica (SAR). A Apple agora vem esclarecer que todos os utilizadores do iPhone 12 em França e em todo o mundo nunca estiveram em risco.

A empresa refere que todos os telemóveis têm de cumprir as normas de saúde e segurança de transmissão de energia aceites e todos os modelos de iPhone cumprem estas normas. Estes regulamentos e normas internacionais têm como objetivo garantir que existem limites na transmissão de energia quando um dispositivo está em contacto próximo com o corpo humano.

Há mais de uma década que os iPhones têm uma funcionalidade de deteção quando está afastado do corpo, que permite uma potência de transmissão ligeiramente superior quando pousa o telemóvel, por exemplo, numa mesa. Este mecanismo tem sido exaustivamente testado e verificado internacionalmente como eficaz para cumprir os requisitos de SAR. A energia ligeiramente superior não é aplicável à conformidade com SAR, uma vez que o telemóvel está em cima da mesa e não junto ao corpo.

Contudo, a ANFR utilizava um protocolo de teste que não considera este mecanismo de deteção quando está afastado do corpo, não permitindo, assim, um ligeiro aumento da potência quando é adequado. Como tal, reafirma a empresa de Cupertino, para os utilizadores em França, foi lançada uma atualização de software que desativa esta funcionalidade para se adaptar a este protocolo de teste.

Que normas existem para o SAR?

Desde o lançamento do produto em 2020, o iPhone 12 foi certificado e reconhecido por cumprir ou exceder todos os regulamentos e normas SAR aplicáveis em todo o mundo.

O protocolo de teste específico utilizado pela ANFR requer que os dispositivos cumpram os limites de SAR junto ao corpo, mesmo quando o dispositivo é testado afastado do corpo numa superfície estática. Esta decisão não é consistente com as normas internacionais, que permitem testes independentes de mecanismos de controlo de energia que podem não ser ativados durante os testes SAR padrão.

Atualização de software do iPhone 12 em França

O iOS 17.1 inclui uma atualização para o iPhone 12 dos utilizadores em França, de modo a adaptar-se a este protocolo de teste específico, que requer uma potência reduzida quando está afastado do corpo numa superfície estática.

O iPhone 12 deixará de aumentar a potência permitida quando o estado afastado do corpo for detetado. Como tal, em áreas de cobertura onde o sinal de rede móvel for baixo, esta alteração na potência de transmissão da antena poderá resultar num desempenho da rede móvel ligeiramente inferior em determinados casos de utilização afastada do corpo. Não se espera que a grande maioria dos utilizadores repare em qualquer impacto.

