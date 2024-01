Misterioso “OVNI” sobre Pequim deixa chineses desconfiados

Um misterioso objeto brilhante sobre Pequim dá azo a especulações sobre OVNIs, mas os especialistas desconfiam que a culpa deste evento é da SpaceX, mais concretamente de um Falcon 9.

OVNI poderá ser "apenas" o voo do Falcon 9 da SpaceX

Os habitantes de Pequim e de outras partes da China ficaram intrigados no domingo à noite, quando relataram o avistamento de um misterioso objeto voador.

O acontecimento invulgar tornou-se rapidamente um tema quente nas plataformas das redes sociais chinesas, particularmente no Weibo, onde se tornou o quinto tópico mais procurado ao meio-dia de segunda-feira, acumulando mais de 900.000 tópicos.

As mensagens começaram a inundar as redes sociais depois de testemunhas terem observado e fotografado um objeto voador não identificado no céu por volta das 18 horas de domingo.

As descrições variaram, com um residente de Pequim a caracterizá-lo como um "objeto semelhante a uma nuvem em movimento". Ao mesmo tempo, outra pessoa forneceu um relato mais detalhado, afirmando:

O tempo em Pequim estava muito claro, sem nuvens, e então vi um objeto brilhante a aproximar-se, mas a luz não estava a piscar.

Esta pessoa continuou a descrever o objeto luminoso como tendo "três fontes de luz e [tendo] a forma de um triângulo isósceles", acabando por se dissipar "como uma névoa e desaparecer sem deixar rasto".

Os relatos do OVNI estenderam-se além de Pequim, com avistamentos documentados em Tianjin e na província central de Shanxi e Shandong, a leste. As testemunhas descreveram geralmente o objeto como uma "bola de luz enevoada" que atravessava rapidamente de oeste para leste sem emitir qualquer som.

Muitos observadores excluíram a possibilidade de se tratar de um avião devido à ausência de luzes intermitentes.

Especialistas: provável lançamento do foguetão SpaceX

Wang Zhuoxiao, um investigador do Centro de Tecnologia Astronómica da Universidade de Tsinghua, em Pequim, apresentou uma explicação plausível para o tal OVNI.

Sugeriu que o misterioso objeto poderia ter sido o resultado do lançamento de um foguetão, especificamente o utilizado para lançar os mais recentes satélites Starlink da SpaceX de Elon Musk.

Wang explicou que a trajetória do foguetão Falcon 9, que transportou 22 satélites Starlink para a órbita terrestre baixa a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, levou-o a sobrevoar o norte da China a meio da sua inclinação de 53 graus para sul.

Wang sublinhou que, após o lançamento dos satélites, o foguetão provavelmente despejou combustível em excesso, um processo que pode dispersar a luz e formar uma nuvem à volta do foguetão. As formas irregulares observadas na "nuvem do foguetão" podem ser atribuídas ao movimento de queda do foguetão para dissipar o combustível adicional.

Um astrónomo anónimo do Planetário de Pequim apoiou esta teoria, sugerindo que avistamentos semelhantes no norte da China, a 13 de setembro, estavam ligados a uma nuvem de foguetão formada após o lançamento de uma nave espacial anterior.

À medida que a especulação em torno do misterioso objeto continua, a comunidade científica encoraja a realização de mais análises para determinar a causa exata deste fenómeno celeste, informou a SMCP.

Num mundo cativado pelo desconhecido, acontecimentos como este despertam a imaginação e alimentam as conversas nas redes sociais, lembrando-nos dos mistérios que ainda permanecem além do nosso quotidiano.