Hyundai e Kia acabam de revelar um novo robô para entregar, por exemplo, café

Chama-se DAL-e e está pronto para assegurar aquele que é, há anos, o trabalho dos estagiários: entregar cafés no escritório. Brincadeiras à parte, este novo robô, desenvolvido pela Hyundai e pela Kia, foi revelado e procura melhorar a eficiência das entregas em ambientes complexos.

A Hyundai Motor Company e a Kia Corporation revelaram a versão atualizada do seu robô de entregas DAL-e, que surge no sentido de melhorar a eficiência da tarefa, especialmente em ambientes complexos como escritórios e centros comerciais.

Esta nova iteração do robô de entregas baseia-se no modelo anterior apresentado em dezembro de 2022, mas incorpora avanços no design e desempenho baseados nas perceções recolhidas em projetos de transporte anteriores conduzidos pela Hyundai Motor e Kia.

O DAL-e Delivery oferece serviços eficientes e fiáveis de envio de comida e encomendas para garantir que os clientes recebem os produtos prontamente.

Disse Dong Jin Hyun, vice-presidente e diretor do Laboratório de Robótica da Hyundai Motor e da Kia, num comunicado de imprensa, explicando que o robô foi desenvolvido para oferecer serviços de entrega rápidos e fiáveis, assegurando a entrega atempada aos clientes em vários locais, incluindo escritórios, restaurantes e centros comerciais.

A nossa visão estende-se à implementação de infraestruturas de interfuncionamento em diversos espaços.

Conheça o robô DAL-e assinado pela Hyundai e a Kia

O DAL-e Delivery apresenta um design de coluna quadrada com cantos arredondados. Para assegurar um maior equilíbrio, o centro de gravidade está colocado na parte inferior do robô.

Os sensores estão discretamente integrados e a Hyundai e a Kia optaram por materiais sofisticados que lhe conferem um visual atrativo.

Está equipado com quatro módulos Plug & Drive (PnD) e utiliza soluções de mobilidade avançadas que combinam motores com sistemas de direção, suspensão, travagem e sensores de reconhecimento ambiental. Além disso, move-se a uma velocidade máxima de 1,2 m/s, identificando obstáculos e navegando eficaz e suavemente em áreas congestionadas e pisos irregulares.

Segundo disse Dong Jin Hyun, em 2021, quando mostraram o robô pela primeira vez, o "objetivo é permitir que o DAL-e estabeleça uma comunicação suave e divertida com os clientes e lhes preste serviços valiosos". As duas empresas continuarão a trabalhar neste sentido, habilitando o DAL-e com atualizações e melhorias contínuas.