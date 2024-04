Portugal terá, pela primeira vez, preços negativos de eletricidade

É inédito! Pela primeira vez, Portugal terá preços negativos de eletricidade. Normalmente, os preços negativos tendem a ocorrer quando há muito mais oferta do que consumo.

Eletricidade: 0,01 euros por megawatt hora (MWh)

De acordo com o Expresso, serão apenas duas horas, entre as 13h e as 15h, e o preço é apenas ligeiramente negativo: 0,01 euros por megawatt hora (MWh). No entanto, não deixa de ser um registo histórico num sistema elétrico que, desde que há mercado ibérico de eletricidade (Mibel), criado em 2007, nunca foi ao “vermelho”.

De relembrar que o mercado Ibérico da Energia Eléctrica – MIBEL, resulta de um processo de cooperação desenvolvido pelos Governos de Portugal e de Espanha com o objetivo de promoverem integração dos sistemas elétricos dos dois países. Os resultados que daí advêm constituem um contributo significativo não só para a concretização do mercado de energia elétrica a nível ibérico, mas também, à escala europeia, como um passo significativo para a construção do Mercado Interno de Energia.

Esta sexta-feira em Espanha será registado um preço médio diário de 0,44 euros por MWh, numa banda que vai de -0,01 euros até 3,25 euros por MWh. Refere o jornal que o dia de sexta-feira será marcado por uma forte produção solar fotovoltaica, que a meio do dia produzirá mais eletricidade do que a soma da produção hídrica, eólica e nuclear na Península Ibérica.