90% não consideram que o aumento do IUC nos carros antigos ajude a proteger o ambiente

No que respeita ao Orçamento de Estado para o próximo ano de 2024, a polémica está instalada à volta do aumento do IUC (Imposto Único de Circulação) para os carros anteriotes a 2007. Contudo, os resultados da nossa última questão mostram que a esmagadora maioria dos leitores não consideram que este aumento do imposto ajude a proteger o ambiente. Vamos então conhecer todos os resultados.

Considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.483 respostas obtidas.

Os resultados não dão muita margem para dúvidas, uma vez que a grande maioria, com 90% dos votos, NÃO consideram que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 possa ajudar na proteção do ambiente (2.235 votos). Já os restantes 10% responderam que sim, ou seja, são da opinião de que um Imposto Único de Circulação mais elevado para os veículos antigos pode ter um impacto positivo no ambiente (248 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, a mais de uma centena de opiniões retratam bem a oposição e as críticas das pessoas a este aumento do imposto, especialmente vindas dos condutores que têm um carro anterior a 2007.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos agora se considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente.

