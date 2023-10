Apesar do foco das últimas semanas tenha sido o iPhone 15, a Apple tem nas mãos um problema com o iPhone 12 devido a um eventual excesso de radiação. Depois de alguma pressão do reguladores francês, a empresa de Cupertino prometeu uma solução. A nova atualização foi enviada para as autoridades. Avaliados de novo os valores, a França aprovou a correção para o iPhone 12 e este já pode ser vendido de novo.

Esta é uma situação nova que afeta o iPhone 12 da Apple. Depois de 3 anos no mercado, com todas as autorizações das entidades dos diferentes países, este smartphone e as suas vendas foram suspensas devido à emissão de radiação acima do permitido.

Foi a Agência Nacional de Frequência (ANFR) que avançou com esta situação e obrigou a Apple a criar uma atualização. Esta pretendia limitar esta emissão e assim resolver o problema encontrado. A gigante de Cupertino reagiu e a esperada atualização foi enviada para avaliação.

Agora, e após ser testada pela Agência Nacional de Frequência, a nova atualização para o iPhone 12 parece mesmo resolver a situação em causa. Assim, e como exigido para tratar da situação, a solução está encontrada, podendo o iPhone 12 voltar às lojas e a ser vendido.

A ANFR afirmou que o regulador aprovou a atualização de software do iPhone da Apple (versão 4.06.02), e que esta foi testada pela agência francesa. Reduziu os níveis de taxa de absorção específica (SAR) para 3,94W/ kg. O comunicado de imprensa diz "agora cabe à Apple distribuir a nova atualização a todos os utilizadores do iPhone 12 na França".

O padrão da UE para o SAR de um dispositivo colocado no bolso é de 4,0 watts por quilograma, enquanto o iPhone 12 tinha um SAR de 5,74 W/kg antes da última atualização. Deve-se notar que os métodos de teste na França diferem dos de outros países, ao incluírem testes SAR para membros (ou seja, segurar o telefone na mão) nos quais o iPhone 12 falhou.

As autoridades de vários estados-membros da UE, incluindo Bélgica, Alemanha e Itália, solicitaram anteriormente à Apple que publicasse esta atualização para toda a UE. Resta saber se a Apple irá disponibilizar esta atualização do iPhone para outros países fora de França.