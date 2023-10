E que tal um mergulho na Switch com Dave the Diver?

Tal como aqui vimos, o jogo Dave the Diver já chegou ao PC. Trata-se de uma aventura subaquática que traz velhas e boas recordações a muitos de nós e que agora, está também prometido para a Nintendo Switch e já tem data marcada.

Como referi aqui, este Dave the Diver traz de repente, algumas boas recordações (com as óbvias diferenças, claro) de um grande jogo da altura do Spectrum: Scuba Dive.

Com desenvolvimento a cargo da Mintrocket, Dave the Diver recebeu a confirmação do seu lançamento para a Nintendo Switch e é já a 26 de Outubro, com bónus exclusivos.

Foi no Verão que Dave the Diver se lançou no PC e com a boa aceitação do jogo pela comunidade, a Mintrocket ganhou mais coragem para dar o próximo passo e iniciar Dave nas consolas. A Nintendo Switch é a primeira a receber o jogo.

O sucesso do jogo foi grande que levou a que Jaeho Hwang, Game Director referisse "Estamos assombrados pela recepção da comunidade gamer e da critica ao nosso primeiro jogo. Trazer Dave the Diver para a Nintendo Switch é um importante objetivo da equipa pois acreditamos que esta consola é o lar de muitos jogadores que irão realmente saber apreciar toda a nostalgia e beleza que o jogo oferece."

Dave the Diver é uma aventura viciante que convida os jogadores a se lançarem nas profundezas do mar na procura por ingredientes para culinária. Os jogadores vestem a pele de donos de um restaurante de sushi que quer manter os seus clientes bem satisfeitos, em qualidade, quantidade e diversidade. Para tal, é crucial inovar e descobrir novos ingredientes para os pratos e dessa forma teremos de partir para o fundo do mar à procura.

No entanto, no leito marítimo de Blue Hole (local onde decorre a ação), existe um mistério por desvendar e o nosso personagem será quem o vai descobrir.

À medida que o mistério se vai desvanecendo, os jogadores irão desbloquear novos conteúdos, incluindo novos modos de jogos, novas ferramentas e novos seres marinhos.

E a partir de 26 de Outubro, tudo isto estará disponível na Nintendo Switch.