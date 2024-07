Dragon Age: The Veilguard revela elenco

É um dos grandes jogos da Bioware, Dragon Age: The Veilguard. O jogo tem recebido novidades regulamente e desta vez a Electronic Arts e a BioWare revelaram o elenco de vozes. Venham conhecê-lo...

A Electronic Arts e a BioWare revelaram recentemente o elenco de vozes de Dragon Age: The Veilguard, que se encontra a chegar à PlayStation 5, Xbox Series X e PC já neste outono de 2024.

Assumindo o papel de Rook, o mais recente herói de Dragon Age, os jogadores vão lutar ao lado de um extraordinário elenco de heróis conhecidos como Veilguard, com um elenco de vozes de novos atores e de antigos favoritos revelados hoje. A BioWare também anunciou todos os detalhes do seu painel focado nas personagens, intitulado "Dragon Age - Meet The Heroic Companions of Thedas" (Conhece os companheiros heróicos de Thedas), que decorre na sexta-feira, 26 de julho na Comic-Con de San Diego.

O nosso herói, Rook, estreia-se com quatro opções de voz inglesas diferentes: duas personalidades norte-americanas e duas britânicas. Estas vozes foram interpretadas por figuras notáveis da televisão, do cinema e dos videojogos Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS), Bryony Corrigan (Baldur's Gate 3, Good Omens) e Alex Jordan (Cyberpunk 2077, The Amazing World of Gumball).

O elenco de companheiros do jogo inclui:

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) regressa à luta como Harding, a dwarven scout (escuteira anã), uma heroína de Dragon Age: Inquisition com um grande coração, uma perspetiva positiva e um arco pronto – bem como poderes mágicos inesperados.

Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Spider-Man da Insomniac) como Davrin, um corajoso e encantador Grey Warden (Guarda Cinzento) que se tornou famoso como caçador de monstros.

Jee Young Han (Perry Mason, Unprisoned) como Bellara, uma criativa e romântica Veil Jumper (Saltadora do véu) obcecada por descobrir segredos antigos.

Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) como Neve, uma cínica que luta por um futuro melhor, tanto como detetive privada como membro dos rebeldes Shadow Dragons (Dragões das Sombras) de Tevinter.

Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) como Taash, um caçador de dragões aliado dos Lords of Fortune (Senhores da Fortuna) que vive para a aventura e não se importa em correr riscos.

Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) como Emmrich, um necromante da Nevarra's Mourn Watch (Patrulha do Luto de Nevarra) que traz consigo um assistente esquelético, Manfred, com a voz de Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4).

Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) como Lucanis, um assassino equilibrado e pragmático que descende da linhagem de House of Crows (Casa dos Corvos), uma organização criminosa famosa em Thedas.

"Cada companheiro em Dragon Age: The Veilguard traz uma personalidade e uma história de vida únicas, com alguns dos enredos individuais mais convincentes da história da série", afirmou Ashley Barlow, Diretora de Performance Criativa da BioWare. "O talento que contribui neste próximo jogo da série é tremendo - transformando a maravilhosa redação da equipa BioWare em performances que os fãs acharão dignas do drama, fantasia e romance que esperam de Dragon Age."

Podem saber mais sobre o jogo e todas as novidades aqui.