Está a chegar uma nova marca chinesa de carros a Portugal

O mercado automóvel chinês está com uma forte expansão para a Europa. Em Portugal já existem algumas marcas e em breve irá chegar mais uma. Saiba de que marca falamos.

Segundo as informações, trata-se da Forthing e será uma aposta do Grupo Auto-Industrial. Esta marca, também conhecida como Dongfeng Fengxing, é uma marca chinesa de automóveis pertencente ao grupo Dongfeng Motor Corporation.

A Dongfeng é uma das maiores fabricantes de automóveis da China e oferece uma ampla gama de veículos, incluindo SUVs, MPVs (Multi-Purpose Vehicles), e carros elétricos.

Principais Modelos da Forthing

Forthing T5 Evo

Forthing T7

Forthing M7

Forthing Jingyi S50

Alfredo Leite Santos, Membro do Conselho de Administração do Grupo Auto-Industrial, refere, segundo revela o ACP que...

Alicerçados nas décadas de experiência na importação e comercialização de diversos tipos de veículos e máquinas, bem como, na solidez e confiança que transmitimos aos nossos clientes no retalho automóvel, estamos convictos de que estão reunidas as condições para o sucesso da Forthing no mercado português. A importação da Forthing constitui um marco importante na trajetória da empresa e um passo significativo na implementação de uma visão de futuro.

A Forthing também investe em veículos elétricos e tecnologias sustentáveis. O foco em reduzir as emissões de carbono e criar carros elétricos é uma parte essencial da estratégia da marca para se alinhar com as tendências globais de mobilidade sustentável.