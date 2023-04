Dave the Diver, uma viagem subaquática ao passado

Os estúdios MINTROCKET, anunciaram recentemente a data de lançamento do seu jogo completo, Dave the Diver. Uma homenagem a jogos de outros tempos, onde pontuava o fantástico Scuba Dive. Venham ver mais...

Os estúdios coreanos MINTROCKET, revelaram recentemente os planos de lançamento de Dave the Dive, o seu jogo de mergulho que se encontrava desde o ano passado em Acesso Antecipado.

Com influências claras em jogos de outros tempos, como o fantástico Scuba Dive, Dave the Dive leva os jogadores a mergulhos repletos de ação e aventura por mares digitais.

Dave the Dive tem estado em Acesso Antecipado desde o final do ano passado e será lançado neste Verão de 2023. A data prevista é para Junho próximo e quando for lançado (na versão completa) irá disponibilizar os restantes capítulos do jogo em falta (do capitulo 4 ao 7).

Dave the Diver é uma aventura marinha com algumas influências de RPG, na qual os jogadores terão de mergulhar em mares misteriosos, numa zona chamada de Blue Hole (Buraco Azul), com o objetivo de caçar peixes para fornecer um restaurante de sushi. Dessa forma, os jogadores terão de fazer mergulhos repletos de adrenalina e algum perigo para apanhar as espécies que o restaurante exige e dessa forma, adquirir dinheiro essencial para novas pescarias.

Com o dinheiro conseguirá adquirir equipamentos que lhe permitirão ir mais fundo e durante mais tempo, de forma a conseguir apanhas peixes mais fugidios e exóticos. Mas, à medida que a profundida aumenta, também os perigos aumentarão...

Adicionalmente, um segredo que envolve Blue Hole estará á espera de ser desvendado pelos jogadores.

Para quem aderiu ao Acesso Antecipado, mais novidades irão surgir, como novos mapas com novas áreas para explorar, e novos Bosses para enfrentar.

Dave the Diver, será lançado na versão completa em Junho de 2023, para PC (via Steam).