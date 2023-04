O primeiro Face ID debaixo do ecrã chegará com o iPhone 17 Pro

A Apple não deixará de ter nos seus dispositivos o Face ID, pelo menos nos próximos anos. Muito seguro, único na indústria, este sistema "peca" por ter uma presença intrusiva no smartphone. Na era do ecrã infinito, as vozes dos fãs da marca apontam para uma evolução, colocar este módulo debaixo do ecrã. Mas... quando irá a Apple fazer esta alteração? Há quem arrisque uma data!

iPhone 17 Pro já terá Face ID debaixo do ecrã?

A Apple só ainda não colocou o Face ID "escondido" debaixo do ecrã por implicações técnicas. Prefere sacrificar uma zona do telefone, que até já lhe deu uma nova roupagem, a Dynamic Island, do que não ter o seu guardião da identidade do utilizador.

Apesar desta realidade, os rumores apontam para trabalhos da empresa de Cupertino na direção do fim do notch. Claro, há rumores e rumores. Dependendo de qual parte da cadeia de fornecimento vem a informação, bem como o histórico de "fugas" obtidas pelo analista que a publica, podemos dar mais ou menos importância à informação.

Ross Young é um conhecido "leaker" dos produtos da maça, que publicou o roteiro da Apple com os seus iPhones até 2027 há alguns dias, diz que poderemos ver o primeiro Face ID integrado debaixo do ecrã no iPhone 17 Pro.

Os seguidores da marca veem há vários anos renders de conceito sem o notch. No entanto, a Apple passou uma mensagem importante ao trazer a Dynamic Island. Nenhuma empresa investe recursos num sistema para o "deitar fora" um ou dois anos depois. E a Apple não é dessas, como nos diz a história!

Se houve e continua a haver novidades neste ilha que "esconde" os sensores do Face ID, isso quer dizer que estará por cá mais uns anos. Poderemos prever que o futuro do iPhone será um ecrã limpo, sem qualquer elemento intrusivo, um chassis sem portas físicas e uma estrutura praticamente uniforme. No entanto, até chegarmos lá, os degraus têm de ser subidos.

O futuro do notch

Nas informações, supostamente verídicas e tidas como "fugas", partilhadas pelo "leaker" na sua conta no Twitter, é mostrado o roteiro do iPhone em torno de dois elementos: o Face ID e a câmara frontal.

Dois elementos que gravitam em torno do painel do ecrã sensível ao toque e das diferentes tecnologias necessárias para evitar a remoção da Dynamic Island para inserir a câmara e os sensores de identificação facial sob o ecrã.

Se analisarmos a imagem, podemos destacar o seguinte:

O iPhone 15 (2023) e o iPhone 16 (2024) não irão incorporar nenhuma novidade exceto a entrada da Dynamic Island nos modelos mais baratos do iPhone 15.

O iPhone 17 (2025) será o primeiro iPhone a incorporar o Face ID sob o ecrã, ficando apenas um orifício para a Câmara TrueDepth. Contudo, nos modelos padrão do iPhone 17 ainda terão a Dynamic Island.

Não será até o iPhone 19 (2027) que os modelos padrão receberão o Face ID debaixo do ecrã e o orifício para a Câmara TrueDepth. Enquanto os modelos Pro do iPhone 19 integrarão a Câmara TrueDepth e os sensores do Face ID debaixo do ecrã, deixando um painel infinito apenas para ecrã.

O modelo padrão do iPhone 17 também incorporará as funções ProMotion que os modelos Pro do iPhone atual já possuem.

Apesar de ser algo "esperado", porque é a conhecida política da Apple a funcionar, esta diagrama poderá sofrer alterações. Até porque o próprio Face ID está a evoluir. Portanto, mesmo fazendo estas previsões, só nos resta esperar e acompanhar o que a gigante americana tem na mente para disponibilizar ao mercado.