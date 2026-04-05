AirTag 2 recebe a sua primeira atualização de firmware
O AirTag 2 já começou a receber a sua primeira atualização de firmware desde o lançamento, marcando o início do ciclo de melhorias contínuas da Apple para este pequeno dispositivo de localização.
A nova versão chega apenas alguns meses após a apresentação oficial do produto, confirmando a estratégia habitual da empresa de ajustar desempenho, segurança e estabilidade logo nas primeiras fases de utilização.
AirTag 2: firmware 3.0.45 traz melhorias discretas, mas importantes
A atualização disponibilizada corresponde ao firmware 3.0.45, substituindo versões anteriores e introduzindo um conjunto de melhorias essencialmente invisíveis para o utilizador.
Tal como é habitual nos acessórios da Apple, não existem notas detalhadas, mas o foco está em três áreas fundamentais:
- Melhorias de desempenho e estabilidade
- Correções de erros iniciais
- Reforço da segurança e privacidade
Estas atualizações são particularmente relevantes num dispositivo como o AirTag, que depende de precisão constante e de mecanismos robustos contra utilização indevida.
Segurança reforçada e combate ao seguimento indevido
Um dos pontos mais sensíveis dos AirTags tem sido o risco de uso para seguimento não autorizado. Com esta atualização, a Apple deverá ter ajustado os alertas e comportamentos do sistema.
Por exemplo, há indicações de alterações no som emitido por AirTags desconhecidos, facilitando a sua deteção quando estão próximos de um utilizador.
Este tipo de melhoria segue a linha das versões anteriores, que já tinham introduzido alertas automáticos e localização precisa para identificar dispositivos suspeitos.
Melhor precisão e eficiência energética
Embora a Apple não detalhe todas as mudanças, é esperado que o firmware traga melhorias na:
- Precisão de localização, essencial para encontrar objetos com maior rapidez
- Eficiência energética, aumentando a autonomia da bateria
- Integração com a rede “Encontrar”
Estas evoluções são típicas em atualizações iniciais e visam otimizar o desempenho real do dispositivo no dia a dia.
AirTag 2: atualização automática e sem intervenção do utilizador
Tal como acontece com outros acessórios da Apple, o processo de atualização é totalmente automático.
O firmware é instalado quando o AirTag está:
- Próximo de um iPhone
- Ligado por Bluetooth
- Com ligação à rede ativa
Não existe qualquer opção manual para forçar a atualização, o que simplifica a experiência, embora possa atrasar a chegada do update a alguns dispositivos.
Um primeiro passo num ciclo contínuo de melhorias
Esta primeira atualização do AirTag 2 demonstra que a Apple já iniciou o suporte ativo ao dispositivo. Apesar de discreta, é essencial para garantir:
- Maior fiabilidade
- Melhor segurança
- Evolução progressiva das funcionalidades
Tudo indica que novas atualizações chegarão nos próximos meses, acompanhando a maturação do produto e reforçando o seu papel no ecossistema da Apple.
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