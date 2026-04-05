AirTag 2 recebe a sua primeira atualização de firmware

O AirTag 2 já começou a receber a sua primeira atualização de firmware desde o lançamento, marcando o início do ciclo de melhorias contínuas da Apple para este pequeno dispositivo de localização.

A nova versão chega apenas alguns meses após a apresentação oficial do produto, confirmando a estratégia habitual da empresa de ajustar desempenho, segurança e estabilidade logo nas primeiras fases de utilização.

AirTag 2: firmware 3.0.45 traz melhorias discretas, mas importantes

A atualização disponibilizada corresponde ao firmware 3.0.45, substituindo versões anteriores e introduzindo um conjunto de melhorias essencialmente invisíveis para o utilizador.

Tal como é habitual nos acessórios da Apple, não existem notas detalhadas, mas o foco está em três áreas fundamentais:

Melhorias de desempenho e estabilidade

Correções de erros iniciais

Reforço da segurança e privacidade

Estas atualizações são particularmente relevantes num dispositivo como o AirTag, que depende de precisão constante e de mecanismos robustos contra utilização indevida.

Segurança reforçada e combate ao seguimento indevido

Um dos pontos mais sensíveis dos AirTags tem sido o risco de uso para seguimento não autorizado. Com esta atualização, a Apple deverá ter ajustado os alertas e comportamentos do sistema.

Por exemplo, há indicações de alterações no som emitido por AirTags desconhecidos, facilitando a sua deteção quando estão próximos de um utilizador.

Este tipo de melhoria segue a linha das versões anteriores, que já tinham introduzido alertas automáticos e localização precisa para identificar dispositivos suspeitos.

Melhor precisão e eficiência energética

Embora a Apple não detalhe todas as mudanças, é esperado que o firmware traga melhorias na:

Precisão de localização, essencial para encontrar objetos com maior rapidez

Eficiência energética, aumentando a autonomia da bateria

Integração com a rede “Encontrar”

Estas evoluções são típicas em atualizações iniciais e visam otimizar o desempenho real do dispositivo no dia a dia.

AirTag 2: atualização automática e sem intervenção do utilizador

Tal como acontece com outros acessórios da Apple, o processo de atualização é totalmente automático.

O firmware é instalado quando o AirTag está:

Próximo de um iPhone

Ligado por Bluetooth

Com ligação à rede ativa

Não existe qualquer opção manual para forçar a atualização, o que simplifica a experiência, embora possa atrasar a chegada do update a alguns dispositivos.

Um primeiro passo num ciclo contínuo de melhorias

Esta primeira atualização do AirTag 2 demonstra que a Apple já iniciou o suporte ativo ao dispositivo. Apesar de discreta, é essencial para garantir:

Maior fiabilidade

Melhor segurança

Evolução progressiva das funcionalidades

Tudo indica que novas atualizações chegarão nos próximos meses, acompanhando a maturação do produto e reforçando o seu papel no ecossistema da Apple.