Dieta especial desencadeou autodestruição de células cancerígenas no cérebro de ratos

A remoção de certos aminoácidos da dieta de ratos que sofrem de uma forma mortal de cancro cerebral resultou na morte das células cancerígenas.

A morte celular dentro do nosso corpo é um processo normal, de nome apoptose. Tipicamente, as células anormais ou que já não são necessárias são destruídas e reabsorvidas. Contudo, este processo pode ser bloqueado quando, no cenário, são incluídas as células cancerígenas. Por ter mais dificuldade em livrar-se delas, o corpo permite que se multipliquem, causando sérias ameaças à saúde.

Além deste processo, segundo o New Altlas, os investigadores descobriram, mais recentemente, a ferroptose: outro tipo de morte celular, na qual o ferro desempenha um papel fundamental. Aliás, a sua ativação já foi associada a uma possível forma de combater o cancro.

Resultados da mudança na dieta de ratos erguem esperança no tratamento de seres humanos

Num novo estudo, uma equipa de cientistas da University of North Carolina School of Medicine (UNC) e da Columbia University descobriu que as células envolvidas na formação do glioblastoma estão particularmente sujeitas à morte por ferroptose. Isto é uma descoberta significativa, uma vez que esta é uma forma de cancro cerebral com uma taxa de mortalidade de 100%: além de não haver, ainda, uma cura conhecida conhecida, é um cancro de rápida evolução com um período médio de sobrevivência de 16 meses.

Para a investigação, a equipa alterou a dieta de ratos, restringindo a ingestão de cisteína e metionina, dois aminoácidos de enxofre, cuja restrição esteve anteriormente ligada à ferroptose e à morte de células cancerígenas no cancro do pulmão e do pâncreas. Por um lado, a cisteína está presente em grãos inteiros, carne de vaca, ovos e carne de aves; por outro, os alimentos ricos em metionina incluem castanhas do Brasil, peixe, carne de porco e de vaca, ovos e aves de capoeira.

Com isso, os investigadores concluíram que que a dieta tornou as células do glioblastoma mais suscetíveis de morrer de ferroptose, além de se tornarem mais sujeitas a medicamentos de quimioterapia. Esta última conclusão significa que podem ser administrados em doses mais baixas.

Todos os ratos sujeitos à dieta especial melhoraram os períodos de sobrevivência, comparativamente àqueles que mantiveram uma dieta de controlo. Por sua vez, os ratos sujeitos à dieta e ao regime de quimioterapia tiveram os melhores resultados.

Agora, o investigador principal, Dominique Higgins, e os colegas estão a trabalhar, no sentido de desenvolver um estudo em seres humanos que colocará os doentes em dieta restrita antes da cirurgia de remoção de tumores, por forma a determinar o papel que a dieta desempenhou.

