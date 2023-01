Secadores de verniz com luz UV matam células e causam mutações que podem provocar cancro

Uma nova investigação concluiu que a exposição à luz ultravioleta (UV), comummente utilizada nos secadores de verniz, pode matar células e causar mutações que são tipicamente observadas no cancro de pele.

O estudo foi publicado hoje e analisou células em duas condições diferentes de exposição.

Caso não esteja familiarizado, os secadores de verniz comummente utilizados nada mais são do que umas caixinhas que funcionam com luz UV, utilizados para manicura com verniz em gel, por exemplo. De acordo com um novo estudo, publicado no Nature Communications, estas podem matar células e motivar mutações que são tipicamente observadas no cancro de pele.

Estudo põe em causa secadores de verniz de unhas com luz UV

Os investigadores analisaram o comportamento das células em duas condições diferentes de exposição à luz UV. Se, por um lado, as células com exposição aguda tiveram duas sessões de 20 minutos, com um intervalo de uma hora entre elas, as células com exposição crónica tiveram uma sessão de 20 minutos, durante três dias consecutivos.

Com isto, os investigadores concluíram que uma sessão de 20 minutos de exposição aos secadores UV resultou na morte de 20 a 30% das células e que três sessões consecutivas de 20 minutos resultaram na morte de 65 a 70% das células. As células que restaram sofreram mutações tipicamente observadas no cancro de pele.

Vimos várias coisas: primeiro, vimos que o ADN fica danificado. Também vimos que alguns dos danos no ADN não são reparados com o tempo e conduzem a mutações após cada exposição com um secador de verniz de unhas UV. Finalmente, vimos que a exposição pode causar disfunção mitocondrial, o que também pode resultar em mutações adicionais. Olhamos para pacientes com cancros de pele e vemos exatamente os mesmos padrões de mutações nestes pacientes.

Explicou Ludmil Alexandrov, professor de bioengenharia na University of California San Diego e um dos autores do estudo, numa declaração.

Se olharmos para a forma como estes dispositivos são apresentados, eles são comercializados como seguros, sem nada com que se preocupar. Mas, tanto quanto sabemos, ninguém estudou realmente estes dispositivos e como eles afetam as células humanas a nível molecular e celular até agora.

Disse o investigador.

O mesmo ressalvou que, apesar da muita evidência em torno dos perigos dos solários, pela exposição à luz UV, os efeitos nocivos dos secadores de verniz com a mesma tecnologia não foram explorados.

Apesar da toxicidade associada à luz UV dos secadores de verniz, o estudo em questão não fornece evidência direta para o aumento do risco de cancro em seres humanos. No entanto, os autores referem que os seus resultados experimentais, juntamente com evidência anterior, sugerem que a radiação emitida pela luz UV desses secadores pode aumentar o risco de cancro de pele precoce.

No final do artigo, os investigadores ressalvam a necessidade de levar a cabo mais estudos, em grande escala, por forma a quantificar, com precisão, o risco de cancro de pele associado à utilização regular de secadores de verniz com luz UV.

