Revelada a jogabilidade de Tales of Symphonia Remastered

Desenvolvido pela Bandai Namco Entertainment e lançado em 2023/2004, Tales of Symphonia tratou-se de um RPG bastante bem recebido pelos jogadores na altura.

Agora, passados 20 anos, encontra-se prestes a regressar com Tales of Symphonia Remastered.

Tales of Symphonia decorre numa terra fictícia, chamada de Sylvarant. Trata-se de uma terra fantástica e repleta de beleza que se encontra ameaçada e em declino e nós acompanhamos as aventuras de Lloyd Irving, o personagem principal.

Acompanhado pelos seus amigos inseparáveis, vão participar numa aventura épica pela salvação do reino, numa demanda pela salvação do reino, agora com gráficos e interface melhorados.

No entanto, à medida que a aventura se desenrola, vão descobrindo que a salvação de Sylvarant tem repercussões nefastas em Tethe'alla, um mundo paralelo ao seu.

Os jogadores (pode ser jogador em local coop, de 4 jogadores) irão explorar o vasto mundo em decadência para regenerar Sylvarant mas ao mesmo tempo, terão de tentar salvar Tethe'alla. Para tal, poderão usar técnicas poderosas e ataques de equipa para derrotar inimigos poderosos.

Além das armas e acessórios que podem ser encontrados no mundo, a fabricação também permitirá que o grupo se regenere e continue, pois precisará de toda a sua força e amizade para ter sucesso na sua perigosa missão.

A Bandai Namco revelou recentemente um novo trailer de Tales of Symphonia Remastered, mostrando um pouco da jogabilidade que se pode esperar do jogo.

Este novo trailer de Tales of Symphonia Remastered, que estará disponível para a PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (compatível com a PlayStation 5 e Xbox Series X) a partir de 17 de Fevereiro de 2023, está focado nas funcionalidades de jogabilidade que os jogadores poderão descobrir quando embarcarem na sua missão de regenerar o mundo.

No entanto, aquilo que os jogadores podem esperar, está presente, como por exemplo, os combates em 3D em tempo real repletos de efeitos e ação.

Tales of Symphonia Remastered, será lançado para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (compatível com a PlayStation 5 e Xbox Series X) a 17 de Fevereiro de 2023.