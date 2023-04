Um ferry movido a hidrogénio líquido? A Noruega já assegurou o primeiro!

Além dos elétricos, há especialistas, entusiastas e pessoas no geral que apontam o hidrogénio como uma solução à vista de todos para uma mobilidade mais verde. Assim sendo, a Noruega lançou o primeiro ferry movido a hidrogénio líquido.

Quando falamos de uma mobilidade mais verde, não podemos focar-nos apenas nos meios de transporte que circulam pela estrada, embora possam ser aqueles que vemos com mais frequência e cujo impacto está mais à vista.

Assim sendo, além dos elétricos, há especialistas e pessoas no geral que apontam o hidrogénio como uma potencial alternativa aos combustíveis fósseis, especialmente, para transportes mais pesados, que realizam viagens mais longas.

A Norled, um dos maiores operadores de ferries e navios expresso da Noruega, recebeu, recentemente, uma autorização para lançar o seu MF Hydra, um ferry que, segundo promove a empresa, é pioneiro: apesar de ser um combustível associado à indústria aeroespacial, este ferry desenvolvido pela empresa norueguesa deverá ser o primeiro ferry a ser alimentado por hidrogénio líquido (LH2).

Hoje é um dia histórico, tanto para a Norled como para a Noruega, como nação líder no transporte marítimo. Hoje estamos a assistir ao primeiro navio do mundo a navegar com hidrogénio líquido.