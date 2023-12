Luas disformes e estranhas aparecem nos eclipses solares de Marte

Por várias vezes foi afirmado que a Terra é um planeta com sorte, pois ter a Lua tal como a temos é um privilégio. Até a vida depende dela. Contudo, não somos o único planeta que tem um satélite natural. Marte, por exemplo, tem dois, mas são muito estranhos. Ou será que a nossa Lua é que é perfeita demais?

Marte tem duas pequenas luas chamadas Fobos e Deimos. O seu tamanho aparente não é suficientemente grande para cobrir o Sol, pelo que os eclipses marcianos nunca são totais, mas a sua forma é tão estranha que também não se parecem com anéis.

Fobos e os seus eclipses rápidos em Marte

Com um raio de 11 km, Fobos é a maior lua de Marte. Orbita o planeta vermelho a uma distância de 6000 km, mais perto do que qualquer outro satélite natural conhecido, pelo que está condenada a colidir com o planeta dentro de alguns milhões de anos.

Esta lua demora 7 horas e 39 minutos a orbitar Marte. Como um dia marciano dura 24 horas e 37 minutos, nasce e põe-se duas vezes por dia, e pode produzir dois eclipses por dia marciano. Ao mesmo tempo, a sua passagem é tão rápida que os seus eclipses não duram mais de trinta segundos para um observador do planeta.

Quando Fobos passa entre o Sol e Marte, a sua forma irregular cobre grande parte do disco solar, mas como não o cobre completamente, os seus eclipses são chamados trânsitos. Os trânsitos de Fobos ocorrem algures em Marte na maioria dos dias do ano marciano (mas nunca nas latitudes mais elevadas).

Estes acontecimentos rápidos projetam uma sombra alongada na superfície de Marte. A sombra não pode ser vista da Terra, mas tem sido observada em numerosas ocasiões com sondas espaciais e rovers de Marte.

Já na década de 70, a sonda Viking I da NASA detetou um escurecimento da luz causado pela sombra de Fobos. E na década de 1990, a Mars Global Surveyor fotografou a sua sombra em pormenor.

Em 2004, o rover Opportunity observou vários eclipses a partir da superfície. Em 2019 e 2020, a sonda InSight detetou uma ligeira queda de luz no seu painel solar. E em 2022, o rover Perseverance captou um vídeo espetacular de um novo trânsito.

Deimos provoca minúsculos eclipses

Deimos é ainda mais pequeno (6,2 km de raio) e muito mais distante (23.460 km de Marte), pelo que mal é visível como uma mancha quando passa em frente ao Sol, que tem 10 vezes o seu diâmetro do ponto de vista de um observador marciano.

Mesmo assim, os rovers Opportunity e Spirit da NASA conseguiram captar vários trânsitos em 2004 e 2005, e a sonda InSight conseguiu detetar uma queda de luz de 0,9% quando Deimos transitou pelo Sol em 2020 durante cerca de dois minutos.