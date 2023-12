Google poderá despedir 30 mil funcionários após sucesso com a sua IA

Empresas como a Google e outros gigantes tecnológicos poderão ser o viveiro dos mais avançados serviços de Inteligência Artificial. O custo será sem dúvida o capital humano. Na berlinda estarão já 30 mil funcionários que poderão ser despedidos após o sucesso da introdução de serviços baseados em IA.

A Google prepara-se para voltar a despedir funcionários, apesar dos 12.000 trabalhadores que já foram despedidos no início de 2023.

Mas qual o motivo para mais despedimentos?

De acordo com o LiveMint, um relatório publicado pela primeira vez no The Information indica que os anúncios alimentados por IA da Google tornaram-se tão autossuficientes que já não precisam de tantos indivíduos para supervisionar o seu funcionamento. Como tal, milhares de pessoas são agora desnecessárias e irão ser dispensadas.

Esta decisão pode afetar os 30.000 funcionários da unidade de vendas de anúncios que atualmente ajudam a Google com a sua interface de publicidade. A ameaça da tomada de posições laborais de tecnologias de IA, parece já ser uma realidade, quando alguns entendidos vaticinavam esse cenário só para daqui a alguns anos.

Segundo estas e outras informações relacionadas com a adaptação da Inteligência Artificial aos serviços propostos, muitas empresas seguramente irão apostar na tecnologia em vez de contratar o trabalhador humano.

Google Performance Max tira emprego a milhares

A ferramenta de anúncios do Google, o Google Performance Max, foi lançado em 2021 sendo projetado para simplificar o processo de publicidade direcionada para seus utilizadores em várias plataformas da Google.

Também conhecido como PMax, o serviço usa modelos de aprendizagem automática (machine learning) para gerar conversões em canais do Google como YouTube, Display, Pesquisa, Discover, Gmail e Maps, usando a sua ferramenta Smart Bidding. Com base no seu objetivo, o Google Performance Max gera agora anúncios e recursos com tecnologia de IA, para além de o ajudar a atingir os seus objetivos de publicidade.

A adição destes anúncios alimentados por IA foi provavelmente o que impulsionou ainda mais o sucesso publicitário da empresa, levando a Google a despedir funcionários e a reduzir a sua força de trabalho.

A ferramenta de anúncio IA tem visto uma adoção crescente desde que foi revelada no evento Google I/O de 2023 e, como resultado, os anunciantes têm mais facilidade em controlar os seus ativos por conta própria. Já não t~em necessidade de recorrer aos funcionários de vendas de anúncios que anteriormente ajudavam a simplificar os processos.

Sem responsabilidades e deveres restantes, estes funcionários serão dispensados como parte dos esforços de reestruturação do Google, de acordo com Sean Downey, presidente das Américas e parceiros globais do Google, que supostamente revelou estes detalhes aos funcionários numa reunião interna.

Google despede porque ganha mais

Este ano foi notícia despedimentos em massa que tocaram em várias empresas do ramo tecnológico. Falou-se da Microsoft, Amazon, Nokia, Qualcomm, Intel, Vodafone e várias outras que referiram ser primordial fazer cortes para acertar contas e equilibrar a estrutura. No entanto, na Google não é esse o foco. A Google vai despedir funcionários para reduzir custos e aumentar receitas.

Com as demissões de funcionários da Google ainda não totalmente confirmadas, seria ideal se a empresa encontrasse uma maneira de mudar as coisas e garantir trabalho para seus funcionários, mas os relatórios não parecem esperançosos por enquanto.