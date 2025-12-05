Usa película protetora no ecrã do iPhone? Pode estar a estragar uma das suas funcionalidades

Um investimento feito num novo smartphone, em especial no iPhone, leva sempre a tentar proteger a parte física destes equipamentos. A resposta mais simples e óbvia é a utilização de uma película. A verdade é que estas podem estar a ter um efeito contrário no novo iPhone 17.

Película protetora no ecrã do iPhone?

Uma das primeiras coisas que muitos fazem ao comprar um smartphone novo, especialmente um iPhone, é colocar uma película protetora no ecrã. É o mais sensato a fazer para evitar que o telemóvel se parta em caso de queda ou impacto acidental, e é verdade que este acessório pode ser uma opção ideal para proteger o ecrã. Mas sabia que existe uma razão pela qual não é recomendável colocar uma película no ecrã do iPhone?

Esta ideia foi revelada num estudo publicado por uma conhecida empresa de películas protetoras após a análise dos novos iPhone 17 e 17 Pro e do iPhone Air. A empresa observou que os ecrãs destes modelos possuem um revestimento antirreflexo que se torna completamente ineficaz quando é aplicada uma película protetora convencional.

Especificamente, o estudo realça que o revestimento antirreflexo está localizado na superfície exterior do ecrã, uma vez que necessita de contacto direto com o ar para funcionar. Assim, não é recomendável aplicar uma película protetora num iPhone, pois o adesivo utilizado impede que a camada antirreflexo entre em contacto com o ar, reduzindo a sua eficácia ou, em muitos casos, eliminando-a por completo.

Pode estragar uma das funcionalidades

Curiosamente, o revestimento anti-reflexo é uma das melhorias que se encontram no iPhone 17 e 17 Pro, graças à adição do Ceramic Shield 2. Este novo revestimento cobre a parte frontal e a protege contra impactos e riscos. Noutros modelos, incluindo o iPhone 16 e versões anteriores, a Apple também inclui a proteção Ceramic Shield com uma camada antirreflexo, embora não seja tão eficaz como nos dispositivos mais recentes.

Há formas para proteger o iPhone se não for recomendada uma película protetora. O revestimento Ceramic Shield deve ser mais do que suficiente para proteger o ecrã de pequenas quedas acidentais ou riscos. No entanto, quem pretende uma proteção mais robusta, pode sempre optar por películas protetoras antirreflexo.

Além disso, é importante salientar que a utilização de uma película protetora não danifica o ecrã do iPhone. Isto embora seja necessário ter muito cuidado com as películas de vidro. Simplesmente impede que utilize uma das melhorias presentes nos novos iPhones.