Combustíveis: gasóleo e gasolina vão baixar na próxima semana! Saibam quanto
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana, que será de descidas nos preços.
Combustíveis: gasóleo desce 2 cêntimos e gasolina 0,5 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo e a gasolina vão descer. A partir de segunda-feira, pode esperar uma descida de 2 cêntimos no gasóleo, enquanto a gasolina baixa 0,5 cêntimos.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
A não ser que o (des)governo lixe outra vez as contas.
Desce, para subir 3x mais no inicio do ano!
Toca a atestar, perder 1hora na fila para ganhares 50 centimos! 🙂
Esta semana coloquei gasolina aqui ao lado em Espanha a 1,33€. Enquanto cá está mesmo a quanto? Centenas de kms em autoestrada, sem pagar… e depois queremos ser competitivos!
Exatamente! Roubalheira total.
Portugal é uma roubalheira, quem viver perto da fronteira com uma viagem poupa logo 50€ só trazer 2 ou 3 botijas de gás e atestar o carro.
A botija de gás então nem se fala é metade do valor em Espanha.
Eu com o meu model 3 sabem quanto gasto?? Zero! Ha 4 anos contente e feliz ja poupei mais de 24 mil euros em combustivel
Que bom para ti…. Que comentário mais desnecessário…
Continuem a votar PS/PSD…. e seremos ainda mais roubados….
“Esta semana coloquei gasolina aqui ao lado em Espanha a 1,33€. Enquanto cá está mesmo a quanto? Centenas de kms em autoestrada, sem pagar… e depois queremos ser competitivos!” Este comentário diz tudo!
Força #Chega