Proton lançou o Sheets, a alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets

Com questões cada vez maiores sobre a privacidade e como os dados dos utilizadores são usados, existe a necessidade de ter acesso a ferramentas que os protegem. Assim, e neste cenário, a Proton surge como um oásis, A conhecida empresa suíça focada na privacidade, lançou agora o Sheets, a sua alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets.

A Proton é uma empresa de renome focada na privacidade que oferece uma vasta gama de serviços, como VPN, e-mail, armazenamento na nuvem, gestor de palavras-passe, autenticador, chatbot com IA e muito mais. O seu lançamento mais recente atende àqueles que desejam manter as suas folhas de cálculo mais seguras. Hoje, a Proton anunciou o Proton Sheets, uma alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets.

Existe uma piada recorrente de que toda a infraestrutura moderna é suportada por folhas de Excel, mas a realidade não está assim tão longe disso. Diversos setores e empresas dependem de processadores de folhas de cálculo como o Excel e o Google Sheets, e a Proton afirma que o mundo precisa de uma alternativa segura que garanta maior proteção e medidas contra a formação de IA, vigilância e rastreio.

You requested it, now it’s here - introducing Proton Sheets! The privacy-first alternative to Excel and Google Sheets. Spreadsheets form the framework of modern businesses, and with Proton Sheets, you can ensure your data is private and secure. 1/4 [image or embed] — Proton (@proton.me) 4 de dezembro de 2025 às 12:30

Quer ser muito mais que o Excel e o Google Sheets

A empresa cita os próprios documentos de suporte da Google que alertam para o risco de inserir dados confidenciais no Google Sheets, uma vez que podem ser utilizados para treinar o Gemini ou acedidos pelos revisores. Além disso, a Google dificulta saber exatamente como os dados de pequenas empresas serão tratados, mas inclui dados pessoais no treinamento de IA por padrão.

De acordo com a Proton, o Proton Sheets é um processador de folhas de cálculo fácil de utilizar. Além disso, suporta trabalho colaborativo, fórmulas, análises, gráficos e outras funcionalidades presentes em gigantes consagrados do setor, como o Excel. Bastará aceder ao Proton Drive e começar a usar, sem ter de pagar nada.

Unlike spreadsheets provided by Big Tech, whose business model relies upon using your data, Proton Sheets doesn’t scan, track, or monetize your work. That means: ✅ You are in control 🚫 No file scanning or surveillance 🔐 Client and partner privacy is always respected 3/4 — Proton (@proton.me) 4 de dezembro de 2025 às 12:30

Tudo é encriptado de ponta a ponta por defeito, e o Proton garante que apenas o utilizador poderá aceder às suas folhas de cálculo e aos dados armazenados. Além disso, o Proton Sheets é compatível com ficheiros XLS e CSV, permitindo importar os seus documentos existentes para o novo serviço e encriptá-los.

Tal como muitos outros serviços Proton, o Proton Sheets pode ser utilizado gratuitamente. Tudo o que precisa é de uma conta Proton Drive. Com o lançamento do Proton Sheets, o Proton oferece agora um conjunto mais completo de serviços alternativos para aqueles que se querem distanciar das grandes empresas tecnológicas como a Microsoft e a Google. Estes serviços incluem Proton Mail, Drive, Docs, Sheets e muito mais.