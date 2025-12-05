Proton lançou o Sheets, a alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets
Com questões cada vez maiores sobre a privacidade e como os dados dos utilizadores são usados, existe a necessidade de ter acesso a ferramentas que os protegem. Assim, e neste cenário, a Proton surge como um oásis, A conhecida empresa suíça focada na privacidade, lançou agora o Sheets, a sua alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets.
A Proton é uma empresa de renome focada na privacidade que oferece uma vasta gama de serviços, como VPN, e-mail, armazenamento na nuvem, gestor de palavras-passe, autenticador, chatbot com IA e muito mais. O seu lançamento mais recente atende àqueles que desejam manter as suas folhas de cálculo mais seguras. Hoje, a Proton anunciou o Proton Sheets, uma alternativa encriptada ao Excel e ao Google Sheets.
Existe uma piada recorrente de que toda a infraestrutura moderna é suportada por folhas de Excel, mas a realidade não está assim tão longe disso. Diversos setores e empresas dependem de processadores de folhas de cálculo como o Excel e o Google Sheets, e a Proton afirma que o mundo precisa de uma alternativa segura que garanta maior proteção e medidas contra a formação de IA, vigilância e rastreio.
You requested it, now it’s here - introducing Proton Sheets! The privacy-first alternative to Excel and Google Sheets.
Spreadsheets form the framework of modern businesses, and with Proton Sheets, you can ensure your data is private and secure.
— Proton (@proton.me) 4 de dezembro de 2025 às 12:30
Quer ser muito mais que o Excel e o Google Sheets
De acordo com a Proton, o Proton Sheets é um processador de folhas de cálculo fácil de utilizar. Além disso, suporta trabalho colaborativo, fórmulas, análises, gráficos e outras funcionalidades presentes em gigantes consagrados do setor, como o Excel. Bastará aceder ao Proton Drive e começar a usar, sem ter de pagar nada.
Unlike spreadsheets provided by Big Tech, whose business model relies upon using your data, Proton Sheets doesn’t scan, track, or monetize your work. That means:
✅ You are in control 🚫 No file scanning or surveillance 🔐 Client and partner privacy is always respected
— Proton (@proton.me) 4 de dezembro de 2025 às 12:30
Tal como muitos outros serviços Proton, o Proton Sheets pode ser utilizado gratuitamente. Tudo o que precisa é de uma conta Proton Drive. Com o lançamento do Proton Sheets, o Proton oferece agora um conjunto mais completo de serviços alternativos para aqueles que se querem distanciar das grandes empresas tecnológicas como a Microsoft e a Google. Estes serviços incluem Proton Mail, Drive, Docs, Sheets e muito mais.
Fico sem perceber. O serviço é gratuito, mas a Proton não vai usar os meus dados… Humm…
Gratuito até 5Gb, mais que isso é pago.
É uma empresa suica, qual foi a parte que não percebeste? Dinheiro não falta e eles precisam de crescer. Se tiverem uma dimensao da microsoft ja cobram.
“Quando” tiverem uma dimensão da microsoft já cobram.
Alguma vez vão ter a dimensão da MS? Ainda ontem no tablet tive que voltar, despois de um tempo a usar o SoftMaker tive de volta ao MS Office, pois, a nível profissional, é imbatível, estou a falar no trabalho em Tablet, o Excel tem certas nuances de edição que nenhum outro tem!