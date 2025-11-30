GreyNoise IP Check: veja se o seu IP está associado a atividades suspeitas
Saber se o seu endereço IP está associado a atividades suspeitas é agora mais simples. Para isso, está disponível o serviço GreyNoise IP Check. Vejam como usar.
O GreyNoise, uma plataforma de Threat Intelligence que analisa o comportamento de milhões de endereços IP em todo o mundo.
O GreyNoise é um serviço especializado em identificar tráfego da internet, originado por scanners automáticos, bots, crawlers, ferramentas de ataque e outras atividades que não têm origem legítima.
Em vez de analisar ameaças diretamente nos sistemas das vítimas, esta plataforma observa o que está espalhado pela internet e cria inteligência a partir desses padrões.
Para que serve o GreyNoise IP Check?
A ferramenta GreyNoise IP Lookup permite verificar rapidamente se um IP:
- Está envolvido em atividades maliciosas (ataques, scans, tentativas de exploração).
- Foi identificado a realizar varrimentos de portos ou serviços.
- Pertence a uma botnet, sistema comprometido ou infraestrutura de ataque.
- Se está associado a um scanner benigno (ex.: Shodan).
- Ou saber se não apresenta nenhuma atividade suspeita.
Como verificar o seu IP
Aceda ao serviço de consulta de IP do GreyNoise. Insira o endereço IP público (serviço também deteta automaticamente) que deseja verificar.
Consulte o relatório com:
- Classificação (malicioso, benigno, desconhecido)
- Histórico de atividade
- Geolocalização aproximada
- Tipo de comportamento observado
- Riscos associados
Se o IP aparecer como “malicious” ou “unknown”, poderá ser um sinal de comprometimento, utilização indevida ou configuração inadequada da rede.
