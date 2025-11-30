GreyNoise IP Check: veja se o seu IP está associado a atividades suspeitas

Saber se o seu endereço IP está associado a atividades suspeitas é agora mais simples. Para isso, está disponível o serviço GreyNoise IP Check. Vejam como usar.

O GreyNoise, uma plataforma de Threat Intelligence que analisa o comportamento de milhões de endereços IP em todo o mundo.

O GreyNoise é um serviço especializado em identificar tráfego da internet, originado por scanners automáticos, bots, crawlers, ferramentas de ataque e outras atividades que não têm origem legítima.

Em vez de analisar ameaças diretamente nos sistemas das vítimas, esta plataforma observa o que está espalhado pela internet e cria inteligência a partir desses padrões.

Para que serve o GreyNoise IP Check?

A ferramenta GreyNoise IP Lookup permite verificar rapidamente se um IP:

Está envolvido em atividades maliciosas (ataques, scans, tentativas de exploração).

Foi identificado a realizar varrimentos de portos ou serviços.

Pertence a uma botnet, sistema comprometido ou infraestrutura de ataque.

Se está associado a um scanner benigno (ex.: Shodan).

Ou saber se não apresenta nenhuma atividade suspeita.

Como verificar o seu IP

Aceda ao serviço de consulta de IP do GreyNoise. Insira o endereço IP público (serviço também deteta automaticamente) que deseja verificar.

Consulte o relatório com:

Classificação (malicioso, benigno, desconhecido)

Histórico de atividade

Geolocalização aproximada

Tipo de comportamento observado

Riscos associados

Se o IP aparecer como “malicious” ou “unknown”, poderá ser um sinal de comprometimento, utilização indevida ou configuração inadequada da rede.

GreyNoise IP Check