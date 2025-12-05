Segurança Social: desempregados de longa duração já podem pedir MEAD
A Medida Excecional de Incentivo ao Regresso ao Trabalho para Desempregados de Longa Duração (MEAD) é um apoio financeiro mensal destinado a incentivar o regresso ao mercado de trabalho. Agora há novas funcionalidades.
O objetivo é permitir que as pessoas que regressam ao trabalho possam acumular parcialmente o Subsídio de Desemprego com o novo salário, reduzindo o impacto financeiro da transição.
Recentemente, na Segurança Social Direta, foram disponibilizadas novas funcionalidades online que tornam o processo de candidatura mais simples, rápido e acessível.
Segurança Social: quem pode beneficiar da MEAD?
A medida destina-se a pessoas:
- Desempregadas há mais de 12 meses
- A receber Subsídio de Desemprego
- Que iniciam um contrato de trabalho a tempo inteiro
O apoio funciona como um incentivo complementar, reforçando o rendimento mensal durante a fase inicial do novo emprego.
Agora, o pedido pode ser feito totalmente online
Para aumentar a eficiência e reduzir deslocações, o Portal da Segurança Social passou a disponibilizar:
- Pedidos online
Os pedidos de adesão à MEAD podem agora ser submetidos diretamente através da Segurança Social Direta.
- Correções imediatas
Se o requerente necessitar de corrigir alguma informação enviada, pode fazê-lo de forma simples e rápida, sem burocracias adicionais.
- Comprovativo com código de verificação
Após a submissão, é possível obter de imediato um comprovativo oficial, contendo um código de verificação, válido para efeitos legais.
Estas melhorias visam facilitar o acesso, reduzir tempo de espera e garantir maior transparência no processo.
Como fazer o pedido no Portal da Segurança Social
- Entre no portal e selecione o menu “Trabalho”
- Aceda à secção “Desemprego”
- Clique em Medida Excecional de Incentivo ao Regresso ao Trabalho
- Consulte a área “Como pedir” e siga as instruções
Todo o processo é guiado, permitindo que o pedido seja concluído de forma intuitiva.
