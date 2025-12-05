Segurança Social: desempregados de longa duração já podem pedir MEAD

A Medida Excecional de Incentivo ao Regresso ao Trabalho para Desempregados de Longa Duração (MEAD) é um apoio financeiro mensal destinado a incentivar o regresso ao mercado de trabalho. Agora há novas funcionalidades.

O objetivo é permitir que as pessoas que regressam ao trabalho possam acumular parcialmente o Subsídio de Desemprego com o novo salário, reduzindo o impacto financeiro da transição.

Recentemente, na Segurança Social Direta, foram disponibilizadas novas funcionalidades online que tornam o processo de candidatura mais simples, rápido e acessível.

Segurança Social: quem pode beneficiar da MEAD?

A medida destina-se a pessoas:

Desempregadas há mais de 12 meses

A receber Subsídio de Desemprego

Que iniciam um contrato de trabalho a tempo inteiro

O apoio funciona como um incentivo complementar, reforçando o rendimento mensal durante a fase inicial do novo emprego.

Agora, o pedido pode ser feito totalmente online

Para aumentar a eficiência e reduzir deslocações, o Portal da Segurança Social passou a disponibilizar:

Pedidos online

Os pedidos de adesão à MEAD podem agora ser submetidos diretamente através da Segurança Social Direta.

Correções imediatas

Se o requerente necessitar de corrigir alguma informação enviada, pode fazê-lo de forma simples e rápida, sem burocracias adicionais.

Comprovativo com código de verificação

Após a submissão, é possível obter de imediato um comprovativo oficial, contendo um código de verificação, válido para efeitos legais.

Estas melhorias visam facilitar o acesso, reduzir tempo de espera e garantir maior transparência no processo.

Como fazer o pedido no Portal da Segurança Social

Entre no portal e selecione o menu “Trabalho”

Aceda à secção “Desemprego”

Clique em Medida Excecional de Incentivo ao Regresso ao Trabalho

Consulte a área “Como pedir” e siga as instruções

Todo o processo é guiado, permitindo que o pedido seja concluído de forma intuitiva.