Novo Tesla Model 3 Standard em Portugal com preço abaixo dos 37 mil euros

A Tesla volta a agitar o mercado automóvel nacional com o lançamento silencioso, mas estratégico, de uma nova versão de entrada para o seu carro mais popular. O novo Model 3 Standard aterra em Portugal com um preço base de 36.990 euros.

Esta é uma redução substancial face à versão RWD (Rear-Wheel Drive) que conhecíamos até agora. Esta movimentação, datada de dezembro de 2025, surge como uma resposta clara da fabricante norte-americana à crescente pressão das marcas concorrentes, democratizando o acesso à tecnologia da marca de Elon Musk.

Uma “cura de simplicidade” inspirada na Cybertruck

Para atingir este novo patamar de preço, a Tesla não mexeu na mecânica. Operou uma transformação significativa no habitáculo, aplicando aquilo que o Público descreve como uma “cura de simplicidade”.

A marca abandonou os revestimentos em pele sintética vegan, que se tornaram uma assinatura dos seus interiores premium, substituindo-os por um tecido cinzento texturizado de alta qualidade. Esta alteração confere ao interior um aspeto mais utilitário e robusto, aproximando a linguagem de design da filosofia minimalista estreada na Cybertruck.

As medidas de contenção de custos são visíveis noutros detalhes. A consola central foi redesenhada, perdendo as tampas deslizantes em favor de compartimentos abertos, e a iluminação ambiente RGB, que permitia personalizar a cor do habitáculo, foi removida.

Além disso, a marca eliminou a inclusão da chave física, assumindo que o condutor utilizará exclusivamente o smartphone ou o cartão NFC para aceder e ligar a viatura.

Desempenho mantido, luxos dispensados

Apesar das alterações estéticas e funcionais no interior, a Tesla optou por não comprometer o “coração” do veículo. O Model 3 Standard mantém o motor elétrico no eixo traseiro e a bateria de química LFP de cerca de 60 kWh. Isto traduz-se na manutenção da autonomia de referência de 516 km em ciclo WLTP, um fator decisivo para muitos compradores.

Contudo, para diferenciar esta versão da variante imediatamente acima, a lista de equipamento de conforto sofreu cortes cirúrgicos. O ecrã tátil de 8 polegadas para os passageiros traseiros, introduzido na atualização “Highland”, desapareceu, assim como os bancos ventilados e o sistema de som premium com subwoofers.

Tesla Model 3 Standard em Portugal por 36.990 euros

Segundo foi revelado, o objetivo é "atrair mais potenciais clientes" que valorizam a eficiência energética e o software da Tesla, mas que estão dispostos a prescindir de alguns luxos para encaixar o veículo no orçamento familiar ou empresarial.

Com esta aposta, a Tesla coloca o Model 3 num patamar de concorrência direta com propostas do segmento C e D de marcas generalistas, sinalizando que a guerra de preços no setor dos elétricos está longe de terminar.