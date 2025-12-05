PplWare Mobile

Novo Tesla Model 3 Standard em Portugal com preço abaixo dos 37 mil euros

· Motores/Energia 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. rui says:
    5 de Dezembro de 2025 às 10:53

    35k chave na mão com o bonus que estão a dar, para os dias de hoje é quase oferecido…

    Responder
  2. Pedro António says:
    5 de Dezembro de 2025 às 11:02

    Estão a baixar o nível! Acho interessante estas marcas que se caraterizam apenas por serem caras e depois…..!

    Responder
    • rui says:
      5 de Dezembro de 2025 às 11:26

      Onde viste isso? A tesla nunca tentou ser premium caro com a linha 3/Y, o S e X sim, mas era produtos mais exclusivos de segmento alto.
      Impossível querer vender 2 milhões de carros e ser premium ao mesmo tempo…

      Responder
  3. Andre says:
    5 de Dezembro de 2025 às 11:10

    Se deixarmos de lado a paixão pelo automobilismo e olharmos apenas para a eficiência e economia de ir do ponto A ao ponto B, este novo Model 3 Standard é, sinceramente, um excelente negócio. É um caminho que outras marcas deviam observar com atenção. No fim do dia, num “meio de transporte”, o que realmente importa é segurança, eficiência e custo de utilização, e aqui, esses três fatores estão claramente assegurados.

    É verdade que coisas como dinamismo, adrenalina, sensação de condução, controlo total e aquele prazer puramente mecânico não estão presentes. Mas nem toda a gente procura isso, e é totalmente legítimo.

    Responder
    • SrBla says:
      5 de Dezembro de 2025 às 11:30

      É o que tenho dito, matematicamente é o melhor negócio…. mas de resto, eu pessoalmente, detesto o carro.
      E se alterções forem as que estão listadas aqui, nem, percebo como poupam dinheiro…. até ficaria na dúvida se não gastam mais em toda a linha, pois agora são mais versões e deferentes peças que têm de comprar/fabricar e montar…..

      Este tem a mesma coisa que o Y, tecto de vidro igual a todos mas tapado com um tejadilho que claramente é mais caro que o que já montavam?

      Sinceramente isto parece-me apenas uma manobra de marketing para dizer que estão mais baratos e tentar maximizar lucros empurrando a malta para as versões “premium” – pois esta acaba por ser classificada e apresentada com características visuais pobres (um bocado à laia do que BMW e Mercedes sempre fizeram).

      Responder
  4. Zespri says:
    5 de Dezembro de 2025 às 11:32

    Fiável, eficiente, seguro, silencioso e barato.

    Responder

