Novo Tesla Model 3 Standard em Portugal com preço abaixo dos 37 mil euros
A Tesla volta a agitar o mercado automóvel nacional com o lançamento silencioso, mas estratégico, de uma nova versão de entrada para o seu carro mais popular. O novo Model 3 Standard aterra em Portugal com um preço base de 36.990 euros.
Esta é uma redução substancial face à versão RWD (Rear-Wheel Drive) que conhecíamos até agora. Esta movimentação, datada de dezembro de 2025, surge como uma resposta clara da fabricante norte-americana à crescente pressão das marcas concorrentes, democratizando o acesso à tecnologia da marca de Elon Musk.
Uma “cura de simplicidade” inspirada na Cybertruck
Para atingir este novo patamar de preço, a Tesla não mexeu na mecânica. Operou uma transformação significativa no habitáculo, aplicando aquilo que o Público descreve como uma “cura de simplicidade”.
A marca abandonou os revestimentos em pele sintética vegan, que se tornaram uma assinatura dos seus interiores premium, substituindo-os por um tecido cinzento texturizado de alta qualidade. Esta alteração confere ao interior um aspeto mais utilitário e robusto, aproximando a linguagem de design da filosofia minimalista estreada na Cybertruck.
As medidas de contenção de custos são visíveis noutros detalhes. A consola central foi redesenhada, perdendo as tampas deslizantes em favor de compartimentos abertos, e a iluminação ambiente RGB, que permitia personalizar a cor do habitáculo, foi removida.
Além disso, a marca eliminou a inclusão da chave física, assumindo que o condutor utilizará exclusivamente o smartphone ou o cartão NFC para aceder e ligar a viatura.
Desempenho mantido, luxos dispensados
Apesar das alterações estéticas e funcionais no interior, a Tesla optou por não comprometer o “coração” do veículo. O Model 3 Standard mantém o motor elétrico no eixo traseiro e a bateria de química LFP de cerca de 60 kWh. Isto traduz-se na manutenção da autonomia de referência de 516 km em ciclo WLTP, um fator decisivo para muitos compradores.
Contudo, para diferenciar esta versão da variante imediatamente acima, a lista de equipamento de conforto sofreu cortes cirúrgicos. O ecrã tátil de 8 polegadas para os passageiros traseiros, introduzido na atualização “Highland”, desapareceu, assim como os bancos ventilados e o sistema de som premium com subwoofers.
Tesla Model 3 Standard em Portugal por 36.990 euros
Segundo foi revelado, o objetivo é "atrair mais potenciais clientes" que valorizam a eficiência energética e o software da Tesla, mas que estão dispostos a prescindir de alguns luxos para encaixar o veículo no orçamento familiar ou empresarial.
Com esta aposta, a Tesla coloca o Model 3 num patamar de concorrência direta com propostas do segmento C e D de marcas generalistas, sinalizando que a guerra de preços no setor dos elétricos está longe de terminar.
35k chave na mão com o bonus que estão a dar, para os dias de hoje é quase oferecido…
Estão a baixar o nível! Acho interessante estas marcas que se caraterizam apenas por serem caras e depois…..!
Onde viste isso? A tesla nunca tentou ser premium caro com a linha 3/Y, o S e X sim, mas era produtos mais exclusivos de segmento alto.
Impossível querer vender 2 milhões de carros e ser premium ao mesmo tempo…
Se deixarmos de lado a paixão pelo automobilismo e olharmos apenas para a eficiência e economia de ir do ponto A ao ponto B, este novo Model 3 Standard é, sinceramente, um excelente negócio. É um caminho que outras marcas deviam observar com atenção. No fim do dia, num “meio de transporte”, o que realmente importa é segurança, eficiência e custo de utilização, e aqui, esses três fatores estão claramente assegurados.
É verdade que coisas como dinamismo, adrenalina, sensação de condução, controlo total e aquele prazer puramente mecânico não estão presentes. Mas nem toda a gente procura isso, e é totalmente legítimo.
É o que tenho dito, matematicamente é o melhor negócio…. mas de resto, eu pessoalmente, detesto o carro.
E se alterções forem as que estão listadas aqui, nem, percebo como poupam dinheiro…. até ficaria na dúvida se não gastam mais em toda a linha, pois agora são mais versões e deferentes peças que têm de comprar/fabricar e montar…..
Este tem a mesma coisa que o Y, tecto de vidro igual a todos mas tapado com um tejadilho que claramente é mais caro que o que já montavam?
Sinceramente isto parece-me apenas uma manobra de marketing para dizer que estão mais baratos e tentar maximizar lucros empurrando a malta para as versões “premium” – pois esta acaba por ser classificada e apresentada com características visuais pobres (um bocado à laia do que BMW e Mercedes sempre fizeram).
Fiável, eficiente, seguro, silencioso e barato.