Stranger Things: último episódio da série chega às salas de cinema

Original da Netflix, a série Stranger Things conquistou muitos corações, especialmente o daqueles que sentem uma certa nostalgia relativamente à mística da década de 1980. Reforçando o suspense que tem sido erguido à volta da última temporada, a Netflix não apenas revelou a duração do último episódio, como informou que será exibido em salas de cinema.

Com os quatro primeiros episódios já lançados, os telespectadores terão de esperar mais uns dias - e depois mais alguns, novamente - para concluir a história que acompanha os habitantes de Hawkins, após uma jovem com poderes psicocinéticos abrir um portal entre a Terra e outra dimensão, conhecida como Upside Down.

Numa calendarização imprópria para cardíacos, os três próximos episódios serão lançados após o Natal, no dia 26 de dezembro, e o episódio final sairá apenas em 2026, no dia 1 de janeiro.

Agora, com os fãs a aguardar novos desenvolvimentos e, eventualmente, o desfecho, a Netflix partilhou a duração do episódio final e, além disso, informou que poderá ser acompanhado no grande ecrã.

Sucesso de Stranger Things culmina no cinema

O capítulo final de Stranger Things terá a duração de 125 minutos, o que equivale a 2h05, sendo, de longe, o episódio mais longo de todas as cinco temporadas.

Além de disponibilizado na plataforma de streaming em todo o mundo, o episódio final será exibido em mais de 500 cinemas, mas apenas nos Estados Unidos e Canadá.

Esta passagem pelo cinema poderá justificar-se pelo colossal sucesso da série, cuja 5.ª temporada, que estreou no dia 27 de novembro e deitou a Netflix a baixo, já tem a melhor semana de estreia da história para uma série em inglês na Netflix, com 59,6 milhões de visualizações.

Não sendo isso suficiente, as temporadas anteriores estão, também, no top 10 semanal, sendo esta a primeira série a consegui-lo na história da plataforma de streaming.